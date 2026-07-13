Казахстанские абитуриенты начали подавать заявки на гранты

С 13 по 20 июля 2026 года осуществляется прием заявлений от абитуриентов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Подать документы можно как через центры приема при университетах офлайн (онлайн через виртуальные приемные комиссии), так и онлайн через портал egov.kz.

О том, как подать заявку в мобильном приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz Kazinform сообщал ранее.

Для участия в конкурсе абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фотографию размером 3×4 и аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО). Также при наличии документы, подтверждающие право на участие в конкурсе по льготным категориям.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов и поступления на платное обучение установлены следующие пороговые баллы по результатам ЕНТ:

для направлений «Педагогические науки» и «Право» необходимо набрать не менее 75 баллов;

для направления «Здравоохранение» – не менее 70 баллов;

для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов;

в другие вузы – не менее 50 баллов.

Вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе, напомнили в Министерстве науки и высшего образования РК.

Для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты.

Отметим, что в 2026 году продолжается реализация принципа «Цифрового университета»: большинство процессов автоматизировано, что повышает прозрачность конкурсного отбора.

Списки обладателей образовательных грантов будут опубликованы до 10 августа.

Напомним, в 2026–2027 учебном году в Казахстане выделено 89 457 образовательных грантов, однако получить бесплатное обучение можно не только по итогам основного конкурса. Какие еще возможности доступны абитуриентам — в обзоре корреспондента Kazinform.