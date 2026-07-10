В Казахстане открывается онлайн-прием заявлений на конкурс образовательных грантов

С 13 июля в мобильном приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz начинается прием заявлений на участие в конкурсе на присуждение образовательных грантов, передает Kazinform.

Подать документы онлайн можно с 09:00 13 июля до 18:00 20 июля. В этом году услуга обновлена, теперь система автоматически проверяет, присужден ли поступающему государственный образовательный грант вне конкурса.

Проверка выполняется автоматически на основании сведений Национального центра тестирования. Если поступающему уже присужден государственный образовательный грант вне конкурса, система уведомит об этом при подаче заявления. Повторно подавать заявление через eGov.kz или eGov Mobile не потребуется.

Остальные абитуриенты подают заявление в общем порядке. Если абитуриент относится к льготной категории, соответствующий статус указывается при подаче заявления и подтверждается автоматически.

Чтобы подать заявку онлайн, пользователю необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и открыть раздел «Гражданам» – «Образование» – «Высшее образование»;

выбрать услугу «Присуждение образовательных грантов, а также оказание социальной поддержки обучающимся в организациях высшего и (или) послевузовского образования»;

нажать «Заказать услугу онлайн»;

заполнить обязательные поля и подписать запрос одним из доступных методов подписания;

отслеживать статус в личном кабинете – уведомление об обработке заявки появится в разделе «История получения услуг».

Подача заявления через мобильное приложение eGov Mobile осуществляется аналогичным образом.

В период приема заявлений при высокой нагрузке портал eGov.kz распределяет поток пользователей через электронную очередь. После входа в очередь система автоматически предоставит доступ к услуге, когда подойдет очередь пользователя. Чтобы не отслеживать ее вручную, можно отметить чек-бокс «Уведомить меня по SMS о приближении очереди». Уведомление поступит с номера 1414 на номер мобильного телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан. Если номер отсутствует в базе, его можно указать вручную. Во время ожидания не рекомендуется закрывать или обновлять вкладку браузера, иначе место в очереди будет потеряно.

После подачи заявления абитуриент получает электронную справку об участии в конкурсе на присуждение образовательного гранта в Личном кабинете на eGov.kz.

По итогам конкурса абитуриент получает электронный сертификат о присуждении образовательного гранта, который будет доступен в Личном кабинете на портале eGov.kz не позднее 10 августа. Если по результатам конкурса образовательный грант не присужден, в Личный кабинет также поступит уведомление с информацией об отказе.

Услуга реализована при участии Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства науки и высшего образования РК.

Напомним, в 2026–2027 учебном году в Казахстане выделено 89 457 образовательных грантов, однако получить бесплатное обучение можно не только по итогам основного конкурса. Какие еще возможности доступны абитуриентам — в обзоре корреспондента Kazinform.

