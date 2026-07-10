Бесплатное обучение в Казахстане: какие гранты могут получить абитуриенты в 2026 году

В 2026–2027 учебном году в Казахстане выделено 89 457 образовательных грантов, однако получить бесплатное обучение можно не только по итогам основного конкурса. Какие еще возможности доступны абитуриентам — в обзоре корреспондента Kazinform.

Ректорские гранты вузов

Многие казахстанские университеты ежегодно выделяют собственные образовательные (ректорские) гранты. Количество грантов, условия участия и категории получателей каждый вуз определяет самостоятельно.

Как правило, такие гранты предназначены для абитуриентов с высокими результатами ЕНТ, победителей олимпиад, научных конкурсов, а также представителей отдельных социальных категорий.

Гранты от акиматов

Дополнительные образовательные гранты ежегодно выделяют акиматы областей и городов.

Они предназначены для подготовки специалистов по востребованным для конкретного региона направлениям, а также для поддержки социально уязвимых категорий населения.

Количество грантов, перечень образовательных программ, требования к участникам и сроки подачи документов определяются местными исполнительными органами. Решение о присуждении принимает специальная комиссия при акимате.

Подробную информацию можно получить в управлениях образования акиматов и приемных комиссиях вузов.

Целевые гранты от работодателей

Некоторые компании финансируют обучение студентов на основании договоров с университетами. Такие гранты предоставляются для подготовки специалистов по конкретным направлениям и часто предусматривают последующее трудоустройство выпускника в организации, которая предоставила финансирование. Условия участия определяются работодателем и вузом.

Гранты от частных фондов и спонсоров

Общественный фонд «Қазақстан халқына»

В 2026 году общественный фонд «Қазақстан халқына» выделяет 350 образовательных грантов.

Грант включает:

оплату обучения — до 1 млн тенге за один академический год;

ежемесячную стипендию 60 тысяч тенге в течение 10 месяцев учебного года.

Участвовать могут выпускники школ сельских населенных пунктов, малых и моногородов в возрасте до 25 лет включительно, относящиеся к одной из следующих категорий:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей до достижения совершеннолетия;

лица с инвалидностью;

дети из семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Программа является безвозмездной и не предусматривает обязательной отработки или возврата средств.

Прием документов проходит с 1 по 17 августа 2026 года через приемные комиссии вузов-партнеров. Итоги конкурса фонд опубликует на официальном сайте до 11 сентября.

В программе участвуют 44 вуза. Перечень университетов и список необходимых документов размещены на сайте фонда — qazaqstanhalqyna.kz.

Программа «Серпін»

Еще одна возможность получить бесплатное образование — государственная программа «Серпін». В 2026 году по ней предусмотрено 2180 образовательных грантов.

Программа ориентирована на выпускников сельских школ густонаселенных регионов страны — Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу. Ее цель — подготовка кадров для регионов, испытывающих дефицит специалистов.

Обучение проходит в вузах северных, восточных и центральных регионов Казахстана.

Гранты преимущественно выделяются на педагогические, IT-, технические и сельскохозяйственные специальности.

Участникам предоставляются государственная стипендия и место в общежитии.

Для участия необходимо пройти ЕНТ и набрать проходной балл по выбранной образовательной программе.

Можно ли получить грант после начала учебы

Даже если абитуриент не получил грант сразу, возможность бесплатного обучения может появиться позже. Если один из обладателей государственного гранта отказывается от него, освободившееся место может быть передано следующему кандидату по итогам конкурса.

Кроме того, студенты, поступившие на платное обучение, в отдельных случаях могут перевестись на вакантный образовательный грант. Такая возможность зависит от наличия свободных грантов и академической успеваемости студента.

Ранее сообщалось, как изменились проходные баллы в популярные вузы Казахстана и какие направления получили больше всего грантов в 2026-2027 учебном году. Также мы писали о сроках подачи документов на грант.

Решает ли грантовый госзаказ кадровую проблему в Казахстане, читайте здесь.