Решает ли грантовый госзаказ кадровую проблему в Казахстане

Казахстан ежегодно направляет десятки миллиардов тенге на подготовку специалистов с высшим образованием. За восемь лет число государственных грантов выросло почти с 51 до 78 тысяч. Но дают ли эти вложения стране именно тех специалистов, в которых остро нуждается экономика — этот вопрос попытался изучить корреспондент Kazinform.

Почему государство вообще распределяет гранты

Рынок труда не способен сам по себе формировать специалистов в тех объемах и направлениях, которые необходимы стране, — и это не казахстанская особенность, а закономерность рыночной экономики, с которой сталкиваются все государства, от Германии до Австралии. Причина в том, что выбор абитуриента определяется личными интересами, советами родителей, рейтингами или ожиданиями по будущему заработку. Но он не ориентируется на долгосрочные потребности экономики, не думает о том, какие профессии будут критически важны через десять лет.

В результате возникает системный разрыв: индивидуальные предпочтения молодых людей и стратегические запросы государства не совпадают, что порождает дефицит кадров в ключевых сферах. Именно этот разрыв между индивидуальным выбором и общественной потребностью государство пытается закрыть через государственный образовательный заказ.

Механизм прост: бесплатное обучение предоставляется только по тем направлениям, где государство видит дефицит.

Мировая практика знает несколько подходов к этой задаче. Германия решает ее через дуальную систему образования, где работодатели напрямую участвуют в подготовке студентов: около 1,22 миллиона человек одновременно учатся и работают по контракту на предприятиях. Сингапур создал SkillsFuture — национальную систему, которая отслеживает спрос на навыки в реальном времени и предлагает гражданам персонализированные траектории развития. Финляндия встроила прогнозирование потребностей рынка труда прямо в государственное планирование образования. Все эти системы объединяет одно: государство не просто финансирует образование, оно пытается синхронизировать его с экономикой.

Фото: Kazinform/ИИ

Казахстан выбрал модель централизованного образовательного заказа — с прогнозом, опросами работодателей и обязательной отработкой для выпускников. Насколько она работает — вопрос, заслуживающий честного анализа.

Как принимается решение: от опроса работодателей до таблиц министерства

Прежде чем государственные гранты распределяются по специальностям, запускается сложный и многоступенчатый процесс. Его отправная точка — Министерство труда и социальной защиты населения, которое ежегодно формирует прогноз среднесрочной потребности в кадрах. На основе этих расчетов определяется, какие профессии будут востребованы в ближайшие годы, и именно эта аналитика становится фундаментом для дальнейших решений в сфере образования.

— При подготовке прогноза анализируются потребности отраслей экономики, состояние рынка труда, социально-экономическое развитие регионов, демографические и отраслевые тенденции, — отметили в Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования в ответ на запрос агентства Kazinform.

В основу расчета закладываются данные Единой системы учета трудовых договоров, статистика занятости и миграции, прогнозы по отраслям. На бумаге — это полноценная система раннего предупреждения о кадровом голоде. Параллельно работа идет в другом направлении.

— На региональном уровне проводится ежегодный опрос работодателей, который организует Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Работодатели сообщают о количественной потребности в кадрах по профессиям на ближайшие годы, — рассказали в ведомстве.

Дополнительный источник информации — Электронная биржа труда.

На основе всех этих данный Министерство науки и высшего образования формирует государственный образовательный заказ: распределяет гранты по группам образовательных программ, учитывая и прогнозные данные, и стратегические документы развития страны — программы индустриализации, цифровизации, развития АПК. Схема выглядит логично. Но у каждого ее звена есть уязвимость.

Прогноз потребности в кадрах — это всегда приближение. Экономика меняется быстрее, чем работает бюрократическая машина прогнозирования. Работодатели на опросах называют потребности в горизонте двух-трех лет — а студенты, которые сегодня поступают по этим данным, выйдут на рынок через четыре года. Электронная биржа труда фиксирует спрос на уже существующие профессии, но не создает видимости для профессий, которых еще нет. Наконец, стратегические документы отражают политические приоритеты, которые не всегда совпадают с реальными потребностями рынка.

Восемь лет роста: что изменилось в цифрах

В 2018 году государство выделило 50 616 образовательных грантов. К 2024 году их число достигло 78 219 — рост почти на 55% за шесть лет. Затем последовало небольшое снижение: в 2025 году — 77 084 гранта, на 2026 год запланировано 72 671.

Это снижение не случайно. После резкого расширения в 2022–2023 годах (73 061 грантов) государство, судя по всему, перешло к фазе перекалибровки. Дело не только в бюджетных ограничениях — структурные изменения важнее количественных. Вопрос уже не «сколько», а «кому и зачем».

Графика: Kazinform/Nano Banana

Если смотреть на направления подготовки, картина становится показательной. С 2019 года количество грантов по направлению «Естественные науки, математика и статистика» выросло на 125%. По «Информационно-коммуникационным технологиям» — на 98%. По «Педагогическим наукам» — на 40%. По «Инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям» — на 27%. По «Ветеринарии» — на 53%.

На этом фоне — тихая стагнация гуманитарных направлений и сокращение медицинских грантов на 7% за последние десять лет (здравоохранение финансируется отдельно — через Министерство здравоохранения).

Пик 2024 года и последующее снижение можно интерпретировать двояко. Либо государство скорректировало свои амбиции под бюджетные реалии. Либо — и это более оптимистичная версия — оно поняло, что дальнейший рост количества грантов без повышения их качества и точности нецелесообразен.

Ставка на инженеров: логика нового распределения

Сегодня 60% всех государственных грантов направляется на инженерные, аграрные и смежные технические направления. Еще 21% — на педагогику. На все остальное — услуги, гуманитарные науки, бизнес, естественные науки — приходится 19%.

— При формировании государственного образовательного заказа учитываются реализация крупных инвестиционных проектов, развитие искусственного интеллекта и цифровизации отраслей экономики, а также модернизация энергетики, логистики и промышленности, — отметили в Комитете.

Инженерия и промышленность. Казахстан реализует масштабные инфраструктурные проекты: дороги, мосты, производственные мощности. Растущая обрабатывающая промышленность требует не просто рабочих рук, а квалифицированных технических специалистов. Параллельно — заявленный курс на модернизацию энергетики, включая строительство атомной электростанции, которое потребует сотен инженеров-ядерщиков и специалистов по ядерной безопасности.

Коллаж: Kazinform

Искусственный интеллект и цифровизация. Это глобальная тенденция. Ведомство прямо называет приоритеты ближайших лет по искусственному интеллекту, анализу данных, кибербезопасности, цифровым финансам, DevOps, промышленной автоматизации, цифровым двойникам.

По данным Всемирного экономического форума, к 2030 году около 60% мировой рабочей силы потребуют существенного повышения квалификации — прежде всего в области цифровых компетенций. Казахстан движется в русле этой тенденции: рост грантов по ИКТ почти вдвое говорит о реальном изменении приоритетов, а не декларативных заявлениях.

Авиация и логистика. Географическое положение Казахстана — в самом центре евразийского транспортного коридора — делает логистику стратегической отраслью. Ведомство перечисляет конкретные позиции, спрос на которые уже растет: «авиация — не только пилоты, но и обслуживающий персонал, диспетчеры, операторы БАС (беспилотные авиационные системы)». Рост воздушного сообщения и развитие дроновой индустрии создают потребность в специалистах, которых казахстанские вузы практически не готовили еще пять лет назад.

Водные ресурсы и климатические технологии. Это, пожалуй, самое недооцененное направление в публичной дискуссии. Центральная Азия входит в число регионов с наиболее острым дефицитом воды. По прогнозам, к 2050 году водный стресс в регионе существенно усилится.

Педагогика. Рост числа грантов на 40% отражает хроническую нехватку учителей — проблему, которая в той или иной степени знакома большинству стран мира. OECD фиксирует устойчивый дефицит педагогических кадров в развивающихся экономиках, и Казахстан не исключение.

Гуманитарии: конец эпохи или смена ролей?

Снижение доли гуманитарных и социальных направлений в государственном заказе часто интерпретируется как «государство отказывается от гуманитарного образования». Это упрощение, требующее уточнений. Государство просто перестает субсидировать это направление в тех масштабах, что раньше. Юристы, экономисты, социологи — они по-прежнему могут учиться, но на платной основе. Государство говорит: рынок обеспечит достаточный спрос на эти специальности без дополнительного стимулирования со стороны бюджета.

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С одной стороны, в этом есть логика. Профессии юриста или менеджера традиционно пользуются высоким спросом у абитуриентов — и без государственных субсидий. С другой — такой подход создает риск постепенного обесценивания гуманитарного знания в общественном восприятии: раз государство не платит, значит, не нужно.

Между тем международный опыт показывает обратное. Страны с развитой экономикой — Германия, Финляндия, Нидерланды — не противопоставляют STEM и гуманитарные науки. Специалисты по этике ИИ, UX-исследователи, специалисты по коммуникациям в области климатической политики — все это профессии на стыке технологий и гуманитарного знания.

Обязательная отработка: контроль, который видит не все

Выпускники, получившие государственный грант, обязаны отработать по специальности три года. Это условие распространяется на всех без исключения. Контроль за соблюдением возложен на АО «Финансовый центр»: организация отслеживает пенсионные отчисления выпускников и на основании этого делает вывод об их трудоустройстве.Механизм работает — но с принципиальным ограничением.

— Учитывая отсутствие в информационной базе МТСЗН РК сведений о профессии, по которой работает выпускник, мониторинг осуществляется на основе пенсионных отчислений выпускников, — отметили в ведомстве.

Иными словами, государство знает, что человек официально трудоустроен. Но не знает — кем. Инженер, устроившийся менеджером в торговую компанию, будет числиться «трудоустроенным» в этой системе. Учитель, ведущий бухгалтерию в семейном бизнесе, — тоже.

Это не критика системы мониторинга как таковой — пенсионные отчисления остаются наиболее доступным административным инструментом контроля занятости. Но это важное ограничение, которое необходимо учитывать при интерпретации статистики трудоустройства.

Международный опыт предлагает альтернативные подходы. Австралия и Великобритания отслеживают траектории выпускников через специализированные обследования (Graduate Outcomes Survey, Graduate Outcomes and Leavers from Higher Education), которые фиксируют не только факт занятости, но и соответствие работы специальности, уровень заработной платы и удовлетворенность профессиональным выбором. Южная Корея публикует ежегодные данные об уровне занятости выпускников в разрезе вузов и специальностей — что создает реальные стимулы для университетов улучшать качество подготовки.

Фото: акимат Астаны

Что говорят цифры — и чего в них не хватает

По состоянию на 1 июня 2026 года из 58 233 выпускников, обучавшихся по государственному образовательному заказу, трудоустроены 43 927 человек. Это 75,4%. Именно эту цифру Комитет высшего и послевузовского образования приводит как основной показатель эффективности системы.

На первый взгляд — неплохой результат. Но интерпретировать его нужно осторожно.

Во-первых, 24,6% выпускников на момент фиксации данных еще не трудоустроены. Часть из них, вероятно, продолжает образование (магистратура, аспирантура), часть — в процессе поиска работы, часть — находится в декретном отпуске или по другим причинам не участвует в рынке труда.

Во-вторых, и это ключевое: 75,4% — это показатель занятости, а не показатель работы по специальности. Реальная доля выпускников, работающих именно по той профессии, на подготовку которой государство потратило деньги, неизвестна. Эта цифра могла бы стать важнейшим индикатором эффективности всей системы — но ее просто нет.

В-третьих, отсутствуют данные о заработных платах выпускников. Один из наиболее убедительных способов оценить, насколько образование соответствует потребностям рынка, — это посмотреть, сколько зарабатывают выпускники разных специальностей спустя три-пять лет после окончания вуза. Эти данные в открытом доступе не публикуются.

Мировой опыт: как другие страны синхронизируют образование с рынком

Германия сделала ставку на дуальную систему: около 1,22 миллиона учащихся одновременно учатся в профессиональных школах и работают на предприятиях по контракту. Уровень трудоустройства выпускников немецкой системы профессионального образования составляет 92,2% — заметно выше среднеевропейского показателя в 80%. Однако у немецкой модели есть свои уязвимости: несмотря на высокую долю участников дуального обучения, острая нехватка квалифицированных кадров остается одной из ключевых проблем страны. Переход к цифровой экономике обнажил ограничения системы, ориентированной на традиционные отрасли.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Сингапур пошел принципиально иным путем. Программа SkillsFuture разделяет спрос на навыки на три горизонта: немедленные потребности (востребованные сейчас навыки), краткосрочные (формирующийся спрос) и среднесрочные (навыки будущего). Система непрерывно обновляется и охватывает не только молодых специалистов, но и работающих взрослых — что делает ее устойчивой к быстрым изменениям рынка. По прогнозам, к 2030 году около 60% мировой рабочей силы потребуют существенного повышения квалификации — и сингапурская система создана именно для того, чтобы отвечать на этот вызов в режиме реального времени.

Южная Корея объединила элементы государственного планирования с жесткой конкуренцией между университетами. Данные о трудоустройстве выпускников публикуются по каждому вузу и специальности, что создает прозрачность и давление на университеты, чьи выпускники не находят работу.

Австралия использует систему ваучеров и субсидий, настроенную на приоритетные специальности, — со встроенным механизмом регулярного пересмотра приоритетов на основе данных рынка труда.

Общая черта успешных моделей — не просто прогноз потребности, а постоянная обратная связь между рынком, университетами и государством. И высокая скорость реакции на изменения.

Что нужно изменить

Казахстанская система образовательного заказа — работающая конструкция. Но у нее есть несколько системных ограничений, которые необходимо адресовать.

Горизонт прогнозирования. Сейчас прогноз строится преимущественно на среднесрочных данных. Но студент, поступающий в 2025 году по текущему госзаказу, выйдет на рынок в 2029-м — в мире, где ИИ уже существенно изменит структуру занятости. Необходим горизонт планирования в 10–15 лет, с регулярным пересмотром.

Скорость реакции. Изменение структуры грантов требует времени: приказы, утверждения, процедуры. Но рынок труда меняется быстрее. Нужны механизмы оперативной корректировки — например, резервные гранты, которые можно перераспределять ежегодно в зависимости от сигналов рынка.

Качество, а не только количество. Увеличение числа инженерных грантов не гарантирует появления инженеров, которых хочет работодатель. Необходимы стандарты качества подготовки, тесно согласованные с индустрией. Опыт Германии и Южной Кореи показывает, что работодатели должны участвовать не только в опросах, но и в разработке учебных программ.

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Мониторинг по специальности, а не по факту трудоустройства. Система пенсионных отчислений — это первый шаг. Следующий — отслеживание профессионального соответствия. Где работает выпускник? По специальности или нет? Как изменился его доход? Эти данные должны быть публичными и использоваться для корректировки госзаказа.

Учет эффекта ИИ. Автоматизация уже меняет структуру спроса на труд. Часть профессий, на которые сегодня выделяются гранты, через 10 лет существенно трансформируется. Это не повод отказываться от этих специальностей — но повод встраивать в программы подготовки компетенции, устойчивые к автоматизации: критическое мышление, межпрофессиональная коммуникация, адаптивность.

Таким образом, образовательный заказ Казахстана должен перестать быть статичной конструкцией и превратиться в гибкий стратегический инструмент, который одновременно учитывает долгосрочные прогнозы, быстро реагирует на изменения рынка труда, опирается на стандарты качества. А также отслеживает реальное профессиональное соответствие выпускников и заранее встраивает компетенции, устойчивые к вызовам эпохи искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что почти 90 тысяч грантов выделят казахстанским студентам в 2026 году. Приоритет при распределении грантов отдан инженерным, IT, аграрным, педагогическим и естественно-научным направлениям, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.