Казахстанская вакцина, проект Ashyq, сессия АНК и 1 Мая онлайн – обзор недели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Кто одним из первых вакцинировался казахстанской вакциной QazVac? Сколько и какие регионы страны находятся в «красной» зоне? Как работает приложение Ashyq? Как казахстанцы отметили День единства народа Казахстана? Об этом и не только расскажет корреспондент МИА «Казинформ» в обзорном материале о событиях минувшей недели.

Как известно, в Казахстане массовая вакцинация началась еще 1 февраля. На сегодняшний день большинство медиков, учителей и представителей правоохранительных органов, ЧС и военные получили вакцину против коронавирусной инфекции. Помимо этого, в стране массово вакцинируют население. По всему Казахстану работают более тысячи прививочных пунктов. А также в городах запущены 400 передвижных медицинских комплексов, которые делают прививки против КВИ. Данные передвижные пункты ставят на территории крупных рынков и парков.

Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день каждый двадцатый казахстанец привился против КВИ. В стране даже отметили миллионного жителя, получившего вакцину.

«Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. На сегодня по стране уже вакцинировались первым компонентом 1 184 124 человек и вторым компонентом 239 965 человек», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

Надо отметить, вакцинация производится двумя препаратами: Спутник V и QazCovid-in (QazVac). Вторая вакцина была внедрена сравнительно недавно. Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз осуществлена 23 апреля. Из них 6 000 доз получают Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, остальным регионам - по две тысячи доз.

Одним из первых вакциной QazCovid-in привился министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Также на этой неделе в регионы стали поступать первые партии отечественной вакцины. Казахстанские чиновники стали призывать соотечественников привиться от коронавирусной инфекцией, и на личном примере показали, что получили вакцину.

Конечно же, у многих возникли вопросы по поводу эффективности этих вакцин. В свою очередь казахстанские ученые поспешили успокоить жителей, и высказали свое мнение относительно вакцины «QazVac». По словам ученых, две вакцины, которые сейчас используются, прошли все виды испытаний.

«В Казахстане практикуется российская вакцина «Спутник V». Считается, что она - одна из самых надежных вакцин в мире. Поэтому ее используют более 60 стран мира, в том числе и Казахстан. Также наша страна разработала отечественную вакцину «QazVac». Она также безопасна и высокоэффективна, эти два критерия строго соблюдаются. Препарат прошел все испытания», - сказал академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев.

Также, по словам профессора, данная вакцина может противостоять мутировавшим штаммам вируса.

Спустя всего 3 дня отечественной вакциной привились около двух тысяч казахстанцев.

О казахстанской вакцине начали писать многие известные печатные издания мира. Такие как, газета Le Figaro, The Guardian, швейцарское издание swissinfo.ch, индонезийское издание REPUBLIKA.CO.ID, EU Reporter.

Согласно мировому рейтингу, по данным на 27 апреля т.г., среди 221 страны Казахстан по показателю заболеваемости находится на 108 месте, по показателю летальности - на 107 месте. Что же касается по количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции, Казахстан из 177 стран находится на 52 месте.

Благодаря вакцинации, в Казахстане ситуация начинает стабилизироваться. Однако для улучшения эпидситуации необходимо вакцинировать более 10 млн человек, считают ученые-иммунологи. Поэтому еще рано говорить о том, что все регионы страны в благополучной зоне.

На начало недели в «красной зоне» находились 10 регионов. К концу недели этот показатель снизился до 8. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся города Нур-Султан и Алматы, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: город Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

В четырех регионах отмечается максимальная занятость инфекционных коек. Кызылординской области – 58%, городе Алматы - 57%, Алматинской - 57%, городе Нур-Султане - 56%.

К сожалению, не обходится и без летальных случаев. Столичные врачи отметили, что смертность в Нур-Султане увеличилась в пять раз по сравнению с началом года. В этом списке оказались и известные личности. Казахстанцы скорбили по поводу кончины известного певца и композитора Ескендира Хасангалиева. Боль утраты казахстанцев разделил Президент страны. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося композитора и певца, лауреата Государственной премии, народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева.

...Во всей этой печали все же пробиваются лучики надежды, что мы все когда-нибудь вернемся к прежней безковидной жизни. Несмотря на опасные эпидемиологические зоны, во многих регионах благодаря проекту Ashyq, некоторые объекты возобновляют свою деятельность. На сегодняшний день «Ashyq» реализуется на следующих объектах предпринимательства – это фитнесс-клубы, СПА-центры, бассейны, боулинг, бильярдные, компьютерные клубы, кинотеатры, концертные залы, объекты общественного питания, межобластные и городские нерегулярные перевозки.

К этим объектам могут присоединиться вузы, детские лагеря и фудкорты.

По словам министра здравоохранения Алексея Цой, на 27 апреля общее количество участников проекта составило – 1658, пользователей приложения более 378 тысяч.

Данный проект позволит без особых опасений возобновить деятельность малого и крупного бизнеса в стране. Что является хорошей новостью не только для представителей предпринимательства, но и населения. Ведь не секрет, что многие с нетерпением ждали момента, когда можно будет посещать культурные объекты.

Однако массовые гуляния все еще под запретом. Таким образом мы встретили День единства народа Казахстана. Президент страны поздравил всех соотечественников, но во всех регионах мероприятия, посвященные этому празднику, прошли в онлайн-режиме.

В онлайн-формате прошла и XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, которая состоялась под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии приняли участие более 550 человек.