Казахстанская спортсменка дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу

Сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на этапе Кубка мира в Валь Сент-Коме (Канада).

Лучший результат в составе нашей команды показала Анастасия Городко. В первый день спортсменка заняла пятое место. Затем она вновь финишировала на пятой строчке, но уже в параллельном могуле.

Результаты команды Казахстана

Могул

— Анастасия Городко — 5 место

— Юлия Галышева — 15 место

— Аяулым Амренова — 18 место

— Юлия Феклистова — 41 место

— Павел Колмаков — 28 место

— Максим Емельянов — 33 место

— Антон Бондарев — 34 место

— Федор Бугаков — 40 место

— Семён Русаков — 47 место

Параллельный могул

— Анастасия Городко — 5 место

— Юлия Галышева — 17 место

— Аяулым Амренова — 36 место

— Юлия Феклистова — 38 место

— Павел Колмаков — 7 место

— Максим Емельянов — 32 место

— Федор Бугаков — 40 место

— Антон Бондарев — 50 место

— Семён Русаков — 53 место.

Ранее главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу рассказала о настрое на Олимпиаду-2026.