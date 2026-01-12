Казахстанская спортсменка дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
Анастасия Городко дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в Канаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на этапе Кубка мира в Валь Сент-Коме (Канада).
Лучший результат в составе нашей команды показала Анастасия Городко. В первый день спортсменка заняла пятое место. Затем она вновь финишировала на пятой строчке, но уже в параллельном могуле.
Результаты команды Казахстана
Могул
— Анастасия Городко — 5 место
— Юлия Галышева — 15 место
— Аяулым Амренова — 18 место
— Юлия Феклистова — 41 место
— Павел Колмаков — 28 место
— Максим Емельянов — 33 место
— Антон Бондарев — 34 место
— Федор Бугаков — 40 место
— Семён Русаков — 47 место
Параллельный могул
— Анастасия Городко — 5 место
— Юлия Галышева — 17 место
— Аяулым Амренова — 36 место
— Юлия Феклистова — 38 место
— Павел Колмаков — 7 место
— Максим Емельянов — 32 место
— Федор Бугаков — 40 место
— Антон Бондарев — 50 место
— Семён Русаков — 53 место.
