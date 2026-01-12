РУ
    12:55, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанская спортсменка дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу

    Анастасия Городко дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу в Канаде, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанская спортсменка дважды стала пятой на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
    Фото: НОК

    Сборная Казахстана по фристайл-могулу завершила выступление на этапе Кубка мира в Валь Сент-Коме (Канада).

    Лучший результат в составе нашей команды показала Анастасия Городко. В первый день спортсменка заняла пятое место. Затем она вновь финишировала на пятой строчке, но уже в параллельном могуле.

    Результаты команды Казахстана

    Могул

    — Анастасия Городко — 5 место

    — Юлия Галышева — 15 место

    — Аяулым Амренова — 18 место

    — Юлия Феклистова — 41 место

    — Павел Колмаков — 28 место

    — Максим Емельянов — 33 место

    — Антон Бондарев — 34 место

    — Федор Бугаков — 40 место

    — Семён Русаков — 47 место

    Параллельный могул

    — Анастасия Городко — 5 место

    — Юлия Галышева — 17 место

    — Аяулым Амренова — 36 место

    — Юлия Феклистова — 38 место

    — Павел Колмаков — 7 место

    — Максим Емельянов — 32 место

    — Федор Бугаков — 40 место

    — Антон Бондарев — 50 место

    — Семён Русаков — 53 место.

    Ранее главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу рассказала о настрое на Олимпиаду-2026.

