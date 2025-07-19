Казахстанская рыба – из тени на переработку

О браконьерах и сетях убийцах

Пока официальная статистика рапортует об увеличении объемов выращивания и вылова рыбы, настоящая битва за успешность отрасли разворачивается в тени. С 2020 по 2024 год в Казахстане было выявлено более 34 тысяч нарушений в сфере рыболовства.

– По итогам проведенных мероприятий наложено штрафов на сумму 532 млн тенге, изъято 306,5 тонн рыбы, а также 318 единиц плавательных средств, – сообщили в МСХ.

По данным ведомства рейды и профилактические мероприятия для борьбы с браконьерством проводятся на постоянной основе. В этой работе активно участвуют органы внутренних дел, прокуратуры и Пограничной службы КНБ.

– На сегодня в целях системного решения данного вопроса, Комитетом рыбного хозяйства разработана информационная система мониторинга рыбы и рыбной продукции (E-fish), нацеленная на недопущение реализации рыбы и рыбной продукции незаконного происхождения, – добавили в министерстве.

Сервис E-fish, надо признать, прелюбопытный ресурс. Информационная система содержит много интересной информации. В ней представлен рейтинг ТОП-10 водоемов по вылову рыбы и в нем уверенно лидирует озеро Балхаш. Имеется статистика улова по видам рыб за текущий месяц. Правда на первом месте указана вовсе не рыба, а цисты артемии (яйца рачка артемии) – 37,61 % всего улова, на втором месте лещ – 25,09 %, затем карась – 11,85 %. Далее идут сазан, окунь, судак, вобла и другие речные обитатели.

Фото: Минводы РК

Вопрос браконьерского лова на Каспии по-прежнему остается болезненной темой для рыболовной отрасли Казахстана. Особенно много претензий вызывает использование сетей из китайской синтетической мононити, которые наносят колоссальный ущерб экосистеме. Формально их оборот в Казахстане запрещён еще с 2017 года. Однако в реальности эти сети продолжают применять, в том числе на особо ценных промысловых участках Каспия.

Природоохранные рейды и контрольный лов, проводимые в 2024 году, вновь подтвердили: синтетические сети используются. Их основная опасность заключается в низкой селективности – они губят не только промысловую рыбу, но и молодь, а также нецелевые виды, включая краснокнижных.

Чтобы разобраться в проблеме системно, Республиканская ассоциация рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq Balyq» в 2024 году инициировала научные исследования селективности: были проведены сравнительные замеры по эффективности и избирательности между традиционными сетями и сетями из синтетического моноволокна. Первые итоги говорят о необходимости корректировки подходов: в пилотном режиме предложено использовать сети из нити толщиной более 0,2 мм, чтобы минимизировать вред.

Государство также усиливает контроль: в ближайшее время начнется внедрение QR-кодов для учета промысловых орудий, что позволит инспекциям быстро проверять легальность конкретной снасти на месте.

Как работает господдержка рыбоводства?

5 апреля 2021 года Правительство Казахстана утвердило амбициозную программу по развитию рыбного хозяйства до 2030 года. Документ, на первый взгляд, выглядит как шаг в сторону продовольственной безопасности и устойчивого роста экономики. Однако, на деле рыбная отрасль еще не в полной мере раскрыла свой потенциал.

Рыбохозяйственный фонд Казахстана включает обширные акватории Каспийского и Аральского морей, многоводный Балхаш, экосистему озер Алаколь, а также крупные водохранилища: Бухтарминское, Капшагайское, Шардаринское. По официальным данным, площадь водоемов, не считая Каспия, составляет около 5 миллионов гектаров. В пересчете на душу населения – один из крупнейших водных фондов в регионе.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Но даже с такими природными условиями рыбная продукция остается нишевой. В 2024 году общий объем производства рыбы в стране составил 63,4 тыс. тонн. Из этого объема 18,2 тыс. тонн выращены в искусственных условиях. Остальное – 45,2 тыс. тонн – результат рыболовства в естественных водоемах.

– Для развития рыбного хозяйства Правительством РК принимаются комплексные меры, направленные на решение актуальных вопросов отрасли, внедрение экономических мер стимулирования, устранение административных барьеров и совершенствование законодательства, – говорится в ответе МСХ.

В Казахстане развитие товарного рыбоводства считается приоритетом. Государство возмещает реальные затраты предпринимателей: от корма до мальков и лекарств.

– Так, в рамках субсидирования предусмотрено возмещение основных затрат при выращивании рыбы, а именно: 25 % инвестиционных затрат в рыбном хозяйстве и кормопроизводстве, 30 % расходов при покупке кормов, 50 % расходов на разработку рыбоводно-биологического обоснования, приобретение рыбопосадочного материала, лекарственных препаратов и содержание ремонтно-маточного стада, – рассказали в МСХ.

Развитие осетрового рыбоводства в Казахстане – один из наиболее высокомаржинальных и перспективных сегментов аквакультуры. Сегодня в стране работают 35 осетровых хозяйств, причем основная их концентрация – в Атырауской и Мангистауской областях, вблизи природных источников и инфраструктурных узлов. И если раньше акцент делался на мясо рыбы, то теперь на повестке – производство черной икры как экспортного и премиального продукта.

– В 2024 году произведено 113,7 тонн мяса осетра и 3,4 тонны черной икры, – сообщили в ведомстве.

Казахстанская черная икра, получаемая от осетров, выращенных в искусственных условиях, сегодня – один из самых «элитных» сегментов агробизнеса. Производство и торговля икрой требуют не только многолетних инвестиций, но и специфических знаний, лицензий и технологической базы, доступной далеко не каждому. Поэтому Казахстан далеко не крупный игрок на глобальном рынке черной икры. Но амбиции имеются.

Если говорить в целом, основной объем вылова рыбы сосредоточен в трех регионах. С 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года в Атырауской области выловлено 10 978 тонн рыбы, в Кызылординской – 9392 тонны, в Карагандинской – 8528 тонн. Что составляет практически половину всего вылова рыбы в стране.

Фото: wikipedia.org

С 2020 по 2024 год Казахстан экспортировал 125,5 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции на общую сумму 349,6 млн долларов.

Год за годом объемы экспорта в тоннах колебались незначительно: от 24,5 до 26,5 тыс. тонн в 2020–2023 годах, а в 2024-м даже снизились до 23,4 тыс. тонн.

Например, в 2022 году Казахстан экспортировал 26,5 тыс. тонн рыбы – всего на 500 тонн больше, чем годом ранее. Но выручка подскочила почти в два раза: с 47,1 млн до 89,8 млн долларов. В 2023 году объемы экспорта снова слегка сократились, но доходы остались почти на том же уровне – 86 млн долларов.

Формула рыбного бизнеса

За четыре года рыбоводческая отрасль Казахстана пережила значительный рост. Если в 2020 году по всей стране работало лишь 180 хозяйств, то в 2024-м их стало уже 599 – в три раза больше.

Рыбу в Казахстане выращивают на озерах, в прудах, в садках, на высокотехнологичных фермах с замкнутым водоснабжением – таких сегодня 23. Лидируют по количеству озерно-товарные хозяйства (364), на втором месте — прудовые (168), далее – садковые (44). В результате объем выращенной рыбы вырос с 6,7 тыс. тонн в 2020 году до 18,2 тыс. тонн в 2024-м – рост в 2,7 раза.

Карп, амур, форель, осетр, африканский сом, ракообразные и даже креветки – вот чем теперь богаты казахстанские рыбные фермы. В Талгарском районе Алматинской области с 2022 года работает креветочная ферма, где аквакультура Казахстана начинает тихую, но амбициозную революцию.

Фото: pixabay.com

Выращивание креветок звучит как вызов природе и рынку одновременно. Ни климат, ни почвы, ни даже пищевая культура не подталкивают к такому выбору. Но, тем не менее, в бетонных бассейнах под Талгаром ежегодно рождается до 40 тонн «морского» деликатеса – прямо в тысячах километров от ближайшего побережья.

Ферма индустриального типа. Вся экосистема внутри здания – искусственная до последней капли воды. Креветки не видят солнца, но живут под строгим контролем, где регулируется все – от температуры, до состава воды и качества корма. Проект требует больших вложений, и высоких компетенций.

По данным МСХ, с каждым годом растет объем инвестиций, усиливается деловая активность. В стране создается новая пищевая экосистема – естественный вылов рыбы дополняет ее искусственное выращивание. Государственные программы, субсидии, обещания устранить барьеры для бизнеса – все это должно превратить страну в одного из лидеров отрасли в Центральной Азии.

От Германии до Китая

В Казахстане работают 72 предприятия по переработке рыбы, их годовая мощность – 100 тысяч тонн. Из них только 20 имеют право экспортировать продукцию в Евросоюз. Продукция казахстанских переработчиков – более 50 видов – поставляется в 21 страну, в том числе в Германию, Нидерланды, Латвию, Литву, Китай и Россию.

В целях исполнения поручения Президента, озвученного во время поездки в Атыраускую область 8 ноября 2022 года, Министерство экологии и МСХ ввели ограничения на вывоз необработанной рыбы. Сначала – частично: в 2023–2024 годах по полгода действовали запреты на экспорт сома и судака в необработанном виде.

Итоги говорят сами за себя: после введения временных ограничений был зафиксирован рост объемов переработки внутри страны, увеличение выпуска готовой рыбной продукции и – что важно – создание новых рабочих мест.

Фото: скрин с видео/МВД РК

За цифрами стоит простая логика: чем меньше рыбы вывозится в сыром виде, тем больше добавленной стоимости остается внутри страны. Отрасль обрастает инфраструктурой: от перерабатывающих цехов до логистических центров.

Запрет на вывоз сырой рыбы в Казахстане начинает приносить ощутимые плоды. После полугодового ограничения (с 15 апреля по 15 октября 2023 года) объем поступившего на переработку судака и сома вырос на 23% – на 699 тонн больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Но куда важнее другое: производство готовой продукции из этих видов рыбы утроилось – с 178 до 502 тонн.

Число работников в перерабатывающем секторе с начала действия запрета выросло на 8% по сравнению с 2022 годом (+123 человека) и на 25% по сравнению с 2021 годом (+419 человек). Но даже при этом производственные мощности рыбных заводов остаются загружены лишь на 45%. В МСХ увидели в этом окно возможностей – и продлили запрет на экспорт необработанного судака и сома еще на полгода, до 20 августа 2025 года.

Следующий шаг – ограничить вывоз и других популярных видов рыбы в необработанном виде. Под запрет могут попасть сазан, щука, окунь, лещ, вобла и плотва. Кроме того, планируется ввести правила субсидирования: государство готово возмещать разницу между закупочной и отпускной ценой сырья, если оно перерабатывается внутри страны.

Об импорте рыбы и рыболовном туризме

Несмотря на амбициозные цели по развитию аквакультуры, Казахстан остается зависимым от импорта рыбы. По данным Бюро национальной статистики, ежегодно в страну завозится около 54,6 тысяч тонн рыбной продукции, причем 93% – это морская и океаническая рыба, включая атлантического лосося (семгу), сельдь, скумбрию, кильку и другие популярные сорта. Основные поставщики – Россия, Турция, Нидерланды, Франция, Норвегия, Исландия и Чили.

Альтернатива – разведение таких видов в искусственных условиях.

– Импортозамещение по данным видам рыб полностью невозможно. При искусственном выращивании цена на них будет значительно выше импортной, – подчеркнули в ведомстве.

Фото: gov.uk

Тем не менее, есть точка роста – форель. Этот вид можно успешно разводить в местных условиях. В 2023 году казахстанские хозяйства вырастили 2,5 тысячи тонн форели, а уже в 2024 – 6,4 тысячи тонн.

Отдельная тема - рыболовный туризм в Казахстане. В ряде регионов страны субъекты рыбного хозяйства превратили обычную рыбалку в организованную и прибыльную индустрию. Особенно активно она развивается в местах с богатой водной экосистемой: на озерах Балхаш, Зайсан, Алаколь, Капшагай, а также в бассейнах крупных рек – Или, Иртыш, Жайык и Сырдарья.

Рыболовные базы и кемпинги, аренда снастей и катеров, услуги егерей и гидов – все поставлено на коммерческие рельсы. Но главное – все это осуществляется в рамках регулируемой любительской и спортивной рыбалки.

Вопрос переработки рыбы в Казахстане, развитие отраслевого туризма, государственные меры поддержки позволяют говорить о стратегических подходах в развитии сферы рыболовства. Это вопрос стратегического суверенитета в сфере продовольственной безопасности, вклад в экономическую устойчивость страны. Главное, реализовать потенциал.