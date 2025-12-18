РУ
    Казахстанская разработка помогает удаленно управлять нефтяными скважинами

    Представители Министерства энергетики РК совместно с разработчиками цифровой платформы OPTI Well компанией RECADO посетили месторождение Кумколь.

    Фото: Министерство энергетики

    В ходе визита, прошедшего в рамках внедрения проекта Vanguard AI в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организациях, участники ознакомились с практическим применением цифровых решений на действующих скважинах.

    скважинный контроллер
    Фото: Министерство энергетики РК

    Особое внимание было уделено использованию отечественной разработки — скважинного контроллера, полностью созданного и производимого в Казахстане. Отмечено, что реализация проекта способствует развитию национальных технологических компетенций и увеличению доли казахстанского содержания в нефтегазовой отрасли.

    Представители производственных служб продемонстрировали возможности платформы OPTI Well по удалённому мониторингу и управлению скважинами в режиме реального времени. Цифровое решение позволяет осуществлять анализ технологических параметров, оптимизировать режимы эксплуатации, повышать уровень добычи и оперативно реагировать на внештатные ситуации без необходимости регулярных выездов на объекты.

    скважинный контроллер
    Фото: Министерство энергетики РК

    Отдельно подчеркнуто, что централизованное управление из единого цифрового интерфейса повышает оперативность принятия решений, снижает производственные и аварийные риски, а также оптимизирует использование трудовых и материальных ресурсов.

    В рамках визита были представлены реальные производственные кейсы, подтвердившие эффективность внедряемой платформы. Продемонстрировано, как система автоматически выявляет отклонения от заданных режимов работы и своевременно информирует ответственных специалистов, что позволяет предотвращать технологические сбои и минимизировать потери добычи.

    По итогам посещения отмечено, что внедрение цифровых платформ соответствует стратегическим задачам повышения эффективности добычи, цифровой трансформации отрасли и поддержки отечественных IT-разработок. Подтверждена практическая значимость проекта и его перспективность для дальнейшего масштабирования на других месторождениях страны.

    Как сообщалось ранее, в Казахстане вводят особый режим для разработки сложных месторождений нефти.

