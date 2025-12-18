Казахстанская разработка помогает удаленно управлять нефтяными скважинами

В ходе визита, прошедшего в рамках внедрения проекта Vanguard AI в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организациях, участники ознакомились с практическим применением цифровых решений на действующих скважинах.

Фото: Министерство энергетики РК

Особое внимание было уделено использованию отечественной разработки — скважинного контроллера, полностью созданного и производимого в Казахстане. Отмечено, что реализация проекта способствует развитию национальных технологических компетенций и увеличению доли казахстанского содержания в нефтегазовой отрасли.

Представители производственных служб продемонстрировали возможности платформы OPTI Well по удалённому мониторингу и управлению скважинами в режиме реального времени. Цифровое решение позволяет осуществлять анализ технологических параметров, оптимизировать режимы эксплуатации, повышать уровень добычи и оперативно реагировать на внештатные ситуации без необходимости регулярных выездов на объекты.

Фото: Министерство энергетики РК

Отдельно подчеркнуто, что централизованное управление из единого цифрового интерфейса повышает оперативность принятия решений, снижает производственные и аварийные риски, а также оптимизирует использование трудовых и материальных ресурсов.

В рамках визита были представлены реальные производственные кейсы, подтвердившие эффективность внедряемой платформы. Продемонстрировано, как система автоматически выявляет отклонения от заданных режимов работы и своевременно информирует ответственных специалистов, что позволяет предотвращать технологические сбои и минимизировать потери добычи.

По итогам посещения отмечено, что внедрение цифровых платформ соответствует стратегическим задачам повышения эффективности добычи, цифровой трансформации отрасли и поддержки отечественных IT-разработок. Подтверждена практическая значимость проекта и его перспективность для дальнейшего масштабирования на других месторождениях страны.

