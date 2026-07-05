Казахстанская параатлетка завоевала серебро на турнире в Чехии

Столичная спортсменка Айсулу Сулейменова, защищавшая честь страны на международном турнире по легкой атлетике Grand Prix, стала серебряным призером, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

С 3 по 5 июля в чешском городе Оломоуц проходил международный турнир по паралегкой атлетике Olomouc World Para Athletics Women’s Grand Prix 2026.

В масштабном соревновании приняли участие около 190 параатлетов из 42 стран мира.

По итогам соревнований Айсулу Сулейменова показала высокий результат в беге на дистанции 100 метров и заняла второе место.

— Я рада, что достойно защитила честь Казахстана на международной арене и завоевала серебряную медаль. Выражаю благодарность всем, кто меня поддерживал, — сказала Айсулу Сулейменова.

В апреле этого года казахстанские паралимпийцы завоевали 11 медалей на мировой серии Гран-при по легкой атлетике.