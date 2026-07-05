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    Казахстанская параатлетка завоевала серебро на турнире в Чехии

    Столичная спортсменка Айсулу Сулейменова, защищавшая честь страны на международном турнире по легкой атлетике Grand Prix, стала серебряным призером, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Казахстанская параатлетка завоевала серебро на турнире в Чехии
    Фото: акимат Астаны

    С 3 по 5 июля в чешском городе Оломоуц проходил международный турнир по паралегкой атлетике Olomouc World Para Athletics Women’s Grand Prix 2026.

    В масштабном соревновании приняли участие около 190 параатлетов из 42 стран мира.
    По итогам соревнований Айсулу Сулейменова показала высокий результат в беге на дистанции 100 метров и заняла второе место.

    — Я рада, что достойно защитила честь Казахстана на международной арене и завоевала серебряную медаль. Выражаю благодарность всем, кто меня поддерживал, — сказала Айсулу Сулейменова.

    В апреле этого года казахстанские паралимпийцы завоевали 11 медалей на мировой серии Гран-при по легкой атлетике.

    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика Параспорт
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор