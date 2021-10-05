Казахстанская компания готова завоевывать рынки России и Китая

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Отечественный бренд, которым можно гордиться. Именно так можно охарактеризовать Dala Fruit — это несколько сотен гектар яблоневых садов, фруктохранилище, завод по производству натурального сока прямого отжима, расположенные в Сайрамском районе Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

Готовая продукция предприятия поставляются на территорию нашей страны и России. В дальнейшем компания планирует выйти на рынки Центральной Азии и Китая.

«Наша основная деятельность – выращивание, хранение, переработка и реализация яблок с применением современных технологий. Общая производственная мощность составляет 8 000-10 000 тонн яблок в год. Мы обеспечиваем работой более 500 человек», - рассказал директор по производству ТОО «Dala Fruit» Сапарбек Ержигитов.

Компания не просто выращивает яблоки, но и производит две тысячи литров готового сока в час. При производстве натурального фруктового сока не применяются никакие добавки и примеси. Производимая продукция имеет высокую пищевую ценность, значение которого для здорового питания исключительно. Соки разливаются в специальных упаковках, которые устроены так, что разливной клапан выливает сок из упаковки, но воздух в упаковку при этом не пропускает, что позволяет достаточно длительное время хранить сок после вскрытия.

«Как любая компания мы стремимся работать и развиваться дальше. Наши амбициозные планы по выходу на новые рынки, конечно, требовали от нас новых вложений. И мы рады, что нашли такую поддержку», - сказал Ержигитов.

«Dala Fruit» получила кредит в сумме 5 млрд тенге на развитие от ДБ АО «Сбербанк» - одного из лидеров среди банков второго уровня по участию в государственных программах поддержки предпринимателей в Казахстане.

«Благодаря финансированию проектов на текущий момент построено не имеющее аналогов в Казахстане фруктохранилище с регулируемой газовой средой, позволяющее хранить фрукты до 12 месяцев, с собственным автопарком для перевозки продукции по всей территории СНГ», - поделился Ержигитов.

Преимущества хранения яблок в охлаждённом состоянии в таком комплексе заключается в том, что при этом способе хранения они практически полностью сохраняют свои физико-химические свойства и внешний вид. Такая продукция мало чем отличается от свежесобранной. Это высокотехнологичное производство, работающее на современных технологиях. Именно благодаря внедрению таких инновацией компания сможет завоевать новые рынки. Теперь имея собственный парк грузового автотранспорта, компания продолжит реализовывать свои планы по выходу на новые рынки.