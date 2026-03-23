20:17, 22 Март 2026 | GMT +5
Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на турнире в Греции
Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева стала победительницей турнира Aphrodite Cup в Афинах (Греция), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Казахстанка завоевала золотую медаль в многоборье. В сумме Ерекешева набрала 109.700 балла.
Второе место заняла Андреа Вердес (Румыния) — 104.250. Замкнула тройку лучших Дара Стоянова (Болгария) — 103.450.
