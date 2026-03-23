РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:17, 22 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на турнире в Греции

    Представительница команды Казахстана по художественной гимнастике Акмарал Ерекешева стала победительницей турнира Aphrodite Cup в Афинах (Греция), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Казахстанка завоевала золотую медаль в многоборье. В сумме Ерекешева набрала 109.700 балла.

    Второе место заняла Андреа Вердес (Румыния) — 104.250. Замкнула тройку лучших Дара Стоянова (Болгария) — 103.450.

    Ранее Акмарал Ерекешева дала интервью корреспонденту агентства Kazinform после победы в юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике.

    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают