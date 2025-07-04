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    11:06, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанская авиакомпания предупредила о задержках рейсов

    Сегодня, 4 июля, казахстанская авиакомпания VietJet Qazaqstan (Qazaq Air) сообщила возможных задержках рейсов, передает агентство Kazinform.

    самолет
    Фото: freepik

    - Информация о статусе авиаперелётов направляется пассажирам в виде SMS-уведомлений и по электронной почте, указанной при бронировании билета, -  сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Отмечается, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются специальные услуги в соответствии с Правилами перевозки пассажиров. 

    Ранее сообщалось, что авиакомпания Qazaq Air сменила название на VietJet Qazaqstan.

    Теги:
    Самолет Авиация Задержка и отмена авиарейсов
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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