11:06, 04 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанская авиакомпания предупредила о задержках рейсов
Сегодня, 4 июля, казахстанская авиакомпания VietJet Qazaqstan (Qazaq Air) сообщила возможных задержках рейсов, передает агентство Kazinform.
- Информация о статусе авиаперелётов направляется пассажирам в виде SMS-уведомлений и по электронной почте, указанной при бронировании билета, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что пассажирам задержанных рейсов предоставляются специальные услуги в соответствии с Правилами перевозки пассажиров.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Qazaq Air сменила название на VietJet Qazaqstan.