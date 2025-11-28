Казахстан–Швейцария: чем страна часов, сыров и шоколада интересна Астане?

Устойчивое партнерство

Швейцария — одной из первых европейских государств установила дипломатические отношения с Казахстаном в 1992 году. Партнерство двух стран развивалось устойчиво и последовательно, опираясь на прагматичный подход и схожее понимание роли нейтралитета в международных делах. Отметим, что Швейцария поддержала нашу страну в периоде председательства в ОБСЕ и при вступлении во Всемирную торговую организацию.

Старший эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК Валерий Ситенко считает, что успешное развитие отношений между Казахстаном и Швейцарией во многом объясняется тем, что в их основе лежат взаимовыгодные интересы — прежде всего в торгово-экономической сфере.

— Швейцария остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе и важнейшим источником инвестиций, — отметил эксперт.

Торговля и стратегическое сотрудничество

Торговля между Казахстаном и Швейцарией также демонстрирует устойчивую динамику. В 2024 году двусторонний товарооборот превысил 1 млрд долларов. По данным Министерства торговли и интеграции РК, за январь–сентябрь 2025 года он составил 1,075 млрд долларов, что на 20,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (1,354 млрд долларов).

Инфографика: Kazinform

Несмотря на спад взаимной торговли, структура товарооборота демонстрирует устойчивую технологическую и сырьевую взаимодополняемость. Казахстан остается для Швейцарии поставщиком энергоносителей и сырья, в то время как Швейцария — ключевым источником высокотехнологичных товаров, медицинской продукции и сложного оборудования.

Инфографика: Kazinform

При грамотной диверсификации экспортно-импортной линейки и углублении кооперации в переработке и фармацевтике стороны могут рассчитывать на восстановление объемов уже в 2026 году.

Казахстан делает ставку на рост доли несырьевых поставок и расширение ассортимента переработанной продукции. В последние годы этот вопрос стабильно присутствует в повестке двусторонних диалогов.

Кроме того, укреплению двусторонних связей способствуют долгосрочные инвестиции в образование. Швейцария давно является ориентиром для Казахстана в области дуального образования. В 2015 году в нашей стране появились швейцарские институты туризма и филиалы Женевской школы бизнеса. Популярность этих программ объясняется их практической направленностью и высокой квалификацией преподавателей.

«Швейцарское качество» в образовании — сочетание практического подхода и академической строгости — особенно востребовано в Казахстане, где проводится модернизация учебных программ в сферах инженерии, менеджмента, гостиничного дела и сервисной отрасли.

Инвестиции и новые возможности

Швейцария на протяжении многих лет входит в тройку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, уступая лишь Нидерландам и США. На конец 2023 года совокупный объем накопленных инвестиций превысил 35 млрд долларов, что делает Берн одним из ключевых и наиболее надежных финансовых партнеров Астаны.

Фото: Canva

В Казахстане работает компания Stadler Rail, с которой в 2022–2023 годах был заключен пакет соглашений на сумму свыше 2 млрд евро. Программа предусматривает производство 537 современных вагонов и их обслуживание на протяжении 20 лет. Уровень локализации производства в стране должен достичь 35%.

Другие направления сотрудничества охватывают деятельность швейцарских компаний SGS и Militzer & Münch, а также интерес инвестфонда INOKS Capital к развитию агропроектов в Алматинской области. Речь идет о создании интенсивных садов, переработке фруктов и формировании цепочек добавленной стоимости в аграрном секторе — именно той сфере, где Казахстан стремится привлечь долгосрочные европейские инвестиции.

Эксперты подчеркивают, что привлекательность Казахстана для швейцарского бизнеса объясняется сочетанием двух основных факторов: доступом к крупным сырьевым ресурсам и возможностью реализовывать логистические проекты на стратегической оси Европа–Азия.

По словам эксперта Валерия Ситенко, интерес Швейцарии традиционно сосредоточен в энергетике, критически важных минералах, финансовых сервисах и транспортной отрасли.

— Швейцарские компании рассматривают Казахстан не только как источник сырья, но и как перспективное звено интегрированных европейских производственных цепочек — от добычи до высоких технологий, — подчеркивает эксперт.

Фото: Kazinform

Несмотря на то, что в 2024 году объем прямых инвестиций из Швейцарии снизился до примерно 500 млн долларов (–75% к уровню 2023 года), эксперты отмечают высокий потенциал для их восстановления. Спад объясняется преимущественно циклическими и отраслевыми факторами, а не политическими рисками.

Технологии и цифровые решения

Политолог Таир Нигманов отмечает, что Швейцария по-прежнему рассматривается Астаной как один из ключевых партнеров в сферах технологий, финансов и промышленной модернизации. Предстоящий визит вице-президента Швейцарии в Астану способен дать новый импульс развитию перспективных направлений — прежде всего в области «зеленых» технологий, цифровизации, транспорта и промышленного производства.

Таир Нигманов также обращает внимание на проблемную область.

— Если сравнить статистику за 2023 и 2024 годы, объем инвестиций снизился на 75%. Это серьезный сигнал. Казахстан, зависящий от притока инвестиций, объективно заинтересован в том, чтобы переломить эту тенденцию, — подчеркивает он.

Фото из архива Таира Нигманова

Одним из перспективных направлений сотрудничества может стать развитие проектов по принципам умного городского управления (Smart City), в которых швейцарские компании обладают уникальной экспертизой. Неслучайно ранее уже велась работа по внедрению цифровых решений в городских системах Алматы.

Кроме того, Казахстан активно стремится развивать сотрудничество с швейцарскими образовательными и научными центрами, особенно в области дуального образования. Швейцарская модель подготовки кадров признана одной из наиболее эффективных в Европе и востребована в Казахстане на фоне дефицита инженерных и технических специалистов.

В условиях глобальной конкуренции за инвестиции Казахстану важно не только сохранять привлекательность для бизнеса, но и предлагать проекты с более высоким технологическим уровнем. В этом контексте Швейцария остается стратегическим партнером — финансово устойчивым, технологически продвинутым и геополитически нейтральным.

Совпадение внешнеполитических подходов

Казахстан и Швейцария во многом схожи в подходах к внешней политике: обе страны опираются на нейтралитет и дипломатическое посредничество как ключевые инструменты международного позиционирования. Швейцария традиционно выступает глобальной переговорной площадкой — от вопросов ядерного разоружения до урегулирования конфликтов. Казахстан в последние годы также укрепил статус медиатора, приняв Астанинский процесс по Сирии, запустив диалоговые форматы по ядерной безопасности и внося системный вклад в работу ООН.

Именно этот подход, по мнению Валерия Ситенко, объединяет две страны.

— И Казахстан, и Швейцария выступают за развитие взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Наши политические подходы совпадают: мы оба выступаем за дипломатическое урегулирование и диалог, — подчеркивает эксперт.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Такой симбиоз делает предстоящие переговоры особенно значимыми. На фоне изменений глобальной геополитической архитектуры обе страны стремятся укреплять свои региональные и международные позиции, сохраняя при этом тонкий баланс многовекторности.

Политолог Таир Нигманов отмечает, что отношения со Швейцарией сохраняют устойчивую динамику даже на фоне корректировки внешнеполитических приоритетов.

— Швейцария остается важной составляющей европейского направления Казахстана несмотря на то, что в новой редакции нашей концепции внешней политики акценты расставлены иначе. Уровень двусторонних отношений стабильно высокий, — подчеркивает эксперт.

Казахстан и Швейцария активно взаимодействуют в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Женевского отделения ООН, где ранее Касым-Жомарт Токаев занимал руководящую должность. В 2025 году Швейцария председательствует в ОБСЕ, что делает диалог с Казахстаном особенно актуальным: две страны традиционно поддерживают друг друга в международных инициативах.

— Опыт швейцарской дипломатии представляет для Казахстана большой интерес, особенно с учетом нашего позиционирования как средней державы и стремления активно включаться в глобальную повестку, — подчеркнул старший эксперт Института внешнеполитических исследований при МИД РК Валерий Ситенко.

Он отметил, что этот опыт особенно важен и в контексте работы регионального Центра ООН по ЦУР, открытого в Алматы.

Швейцария остается одним из самых устойчивых и технологически продвинутых партнеров Казахстана в Европе. Предстоящая встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Швейцарии Ги Пармеланом может стать ключевой не только для восстановления инвестиционного присутствия, но и для долгосрочного укрепления политического диалога и стратегического партнерства.