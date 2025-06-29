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    05:59, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Айгерим Алтынбек выступила на сцене с Андреа Бочелли

    27 и 28 июня 2025 года в амфитеатре в Помпеях состоялся концерт легендарного тенора Андреа Бочелли. Концерты прошли в рамках турне «Andrea Bocelli Live in Concert», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

    Казахстанка выступила на сцене с Андреа Бочелли
    Фото: instagram/aigerim_altynbek

    Традиционно в концертах Андреа Бочелли принимают участие всемирно известные артисты. Особым моментом программы стало совместное выступление итальянского маэстро с казахстанской оперной певицей Айгерим Алтынбек.

    Мероприятие стало настоящим событием для поклонников оперного искусства, собрав аншлаг и продолжительные овации слушателей.

    Ранее мы сообщали, что казахстанку приняли на стажировку в академию театра «Ла Скала».

    В беседе с корреспондентом Kazinform Айгерим Алтынбек поделилась переживаниями, связанными с поступлением, а также рассказала о своих планах и мечтах.

    Теги:
    Культура Италия Минкультуры и информации Музыка
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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