Айгерим Алтынбек выступила на сцене с Андреа Бочелли

Традиционно в концертах Андреа Бочелли принимают участие всемирно известные артисты. Особым моментом программы стало совместное выступление итальянского маэстро с казахстанской оперной певицей Айгерим Алтынбек.

Мероприятие стало настоящим событием для поклонников оперного искусства, собрав аншлаг и продолжительные овации слушателей.

Ранее мы сообщали, что казахстанку приняли на стажировку в академию театра «Ла Скала».

В беседе с корреспондентом Kazinform Айгерим Алтынбек поделилась переживаниями, связанными с поступлением, а также рассказала о своих планах и мечтах.