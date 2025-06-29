Айгерим Алтынбек выступила на сцене с Андреа Бочелли
27 и 28 июня 2025 года в амфитеатре в Помпеях состоялся концерт легендарного тенора Андреа Бочелли. Концерты прошли в рамках турне «Andrea Bocelli Live in Concert», передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.
Традиционно в концертах Андреа Бочелли принимают участие всемирно известные артисты. Особым моментом программы стало совместное выступление итальянского маэстро с казахстанской оперной певицей Айгерим Алтынбек.
Мероприятие стало настоящим событием для поклонников оперного искусства, собрав аншлаг и продолжительные овации слушателей.
Ранее мы сообщали, что казахстанку приняли на стажировку в академию театра «Ла Скала».
В беседе с корреспондентом Kazinform Айгерим Алтынбек поделилась переживаниями, связанными с поступлением, а также рассказала о своих планах и мечтах.