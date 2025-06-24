Айгерим Алтынбек рассказала, как смогла поступить в «Ла Скала»

— Поступление в театр «Ла Скала» — это большое достижение. Расскажите, как это было? Как проходил отбор?

— В Академию попасть тяжело, документы принимают за полгода. Было пять туров: видеоотбор, где принимают участие 400 человек со всего мира. Далее в Милан на живое прослушивание были приглашены 90 человек. В первый день мы исполнили по одной арии. После чего во второй тур были отобраны 30 человек. На этом этапе нужно было исполнить одну зарубежную арию и романс. В ходе отбора комиссия может попросить исполнить еще одну арию, я исполнила вторую арию и одну камерную пьесу. Во второй день оценивали музыкальную грамотность, актерское мастерство и проводили собеседование. В этом туре из 30 человек в финал вышли 12. Заключительный отбор проходил на сцене театра «Ла Скала». Там мы исполнили по две арии.

— Что Вы почувствовали в этот момент?

— По-моему, выступление на сцене «Ла Скала» — это мечта каждого артиста. Сложно передать чувства того дня. Я осознавала, что это важный этап конкурса, но в глубине души понимала: этот день — особенный, ведь сбылась моя заветная мечта. Хочу сказать, что в 1973–1975 годах Амангелді Сембин, наш казахский тенор, уже получил образование в этой академии. После него я второй человек из Казахстана, поступивший в «Ла Скала». Конкуренция была сумасшедшая, ведь это академия мирового уровня. Попасть туда — это не работа одного дня, я много лет для этого трудилась. Также это многолетний труд моих преподавателей и родителей. Это исторический момент в моей жизни. Я невероятно рада, что всё, к чему я шла с таким трудом, наконец оправдалось.

— Какие были самые большие трудности до поступления в «Ла Скала»?

— Сейчас я обучаюсь в Парме. Подготовки в Казахстане мне не хватило бы. В Италии другой уровень. Там нужно быть профессионалом, ты должен уметь двигаться на сцене, нужен особый репертуар, ты должен быть конкурентноспособным. Я три года готовилась к этому моменту. Но, конечно, был страх, ведь там конкуренция со всего мира. В целом моя поездка в Италию была ради этого.

— Как Ваша семья отреагировала на новость о поступлении?

— Для родителей ребенок всегда остается ребенком. Поэтому они были моей поддержкой. Мои родители, друзья, все поддерживали меня на вступительном экзамене. После каждого экзамена звонили, интересовались и поддерживали. Для меня это очень важно. Они говорили: «Конечно ты поступишь, ты талантлива». Раньше они думали, что после Италии я вернусь в Казахстан, но увидев, что у меня у меня все получается, они не были против, что я останусь. Даже на расстоянии они поддерживали меня, звонили, говорили теплые слова. Они очень счастливы.

— О чем Вы мечтаете сейчас? Есть ли следующая вершина, которую хотите покорить?

— Конечно, по мере роста и достижений размеры целей растут. Сейчас я вижу «Ла Скала» как первую ступень моего светлого будущего. Это для меня это дверь в мир больших возможностей и достижений. Очень много, о чем мечтаю, я много чего хочу сделать. Все, что есть в мире классики, больших театров, спектаклей — это все мои цели. Эти 2 года я буду стараться и учиться. Не могу сейчас передать свои чувства внутри, потому что это мечта любого вокалиста на свете. Я буду усердно работать, так что в будущем я думаю еще поделюсь отличными новостями.

— Когда мы сможем Вас увидеть на сцене «Ла Скала»?

— Мы подписываем контракт на 2 года. За это время у студентов планируется много гастролей. Будут оперные постановки, будем и в самом театре выступать. Академия готовит нас к большой сцене. Они постараются дать нам все, что смогут.

— Вы будете выступать с великим тенором Хосе Каррерасом. Какие ожидания? Знакомы ли Вы с ним?

— Для меня это огромная честь и, признаюсь, волнение — выступать рядом с таким великим тенором, как Хосе Каррерас. Его искусство вдохновляло меня с самого начала моего творческого пути, и возможность оказаться с ним на одной сцене — это по-настоящему особенное событие для меня. Лично мы не были знакомы ранее, но, безусловно, я давно восхищаюсь его талантом и вкладом в мировую оперную культуру.

Отметим, что академия «Ла Скала» — престижная музыкальная школа, расположенная в Милане. Основанная в 1778 году, она является одной из старейших и самых известных музыкальных школ в мире.

Ранее мы сообщали, что казахстанка впервые принята на стажировку в академию театра «Ла Скала».