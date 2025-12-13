Казахстанка Надежда Морозова выиграла серебро на этапе Кубка мира в Норвегии

На дистанции 1500 метров среди женщин успешно выступила казахстанка Надежда Морозова.

Она проехала дистанцию за минуту 54.98 секунд, чего оказалось достаточно для завоевания серебряной награды.

Однако, Надежда наверняка осталась недовольна результатом, ведь от победительницв японки Мико Такаги ее отделило всего 0.03 секунды.

Тройку призеров замкнула норвежская конькобежка Рагне Виклунд с результатом минута 55.18 секунд.

Фото: ISU

Добавим, что этап Кубка мира в Хамаре является одним из отборочных на зимние Олимпийские игры в конькобежном спорте.

Ранее на другом отборочном к Олимпиаде этапе Кубка мира, в американском Солт-Лейк-Сити, казахстанец Евгений Кошкин выиграл серебро на дистанции 500 метров.