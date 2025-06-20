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    13:10, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанка избрана главой благотворительного клуба в Бельгии

    Казахстанка, проживающая в Бельгии, Назгуль Балмуханова избрана председателем местного отделения глобальной благотворительной организации «Ротари Клуб», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Назгуль Балмуханова
    Фото: скрин с видео

    Наша соотечественница переехала в Европу в 2000-х годах, выучила нидерландский язык и начала работать присяжным переводчиком в местных судах, потом в органах юстиции и частных компаниях.

    Кроме своей работы, Н.Балмуханова участвует в политической жизни Бельгии. Так в июне прошлого года соотечественница баллотировалась на выборах в парламент Брюсселя. Она была номер «11» по списку бельгийской партии «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) в своей коммуне Андерлехт.

    Активная работа и политическая деятельность не мешают Н.Балмухановой заниматься и благотворительностью в Бельгии.

    19 июня на заседании «Ротари-клуб» Брюсселя Н.Балмуханова была избрана руководителем местного филиала благотворительной организации.

    «Rotary International» — международная неправительственная ассоциация, объединяющая ротари-клубы по всему миру. Ротари-клубы позиционируют себя как внерелигиозные и неполитические гуманитарно-благотворительные организации, открытые для всех стран, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов.

    По данным «Rotary International», по всему миру существуют более 46 тысяч клубов с более чем 1,4 млн членов. В Казахстане также функционирует свой «Ротари клуб – Астана».

    Девиз членов «Rotary International» — «Служение превыше себя» (Service above self), вторым девизом является фраза «Больше всех получают те, кто служит лучше всех» (They benefit most, who serve best).

    В церемонии избрания Н.Балмухановой участвовали несколько десятков членов местного «Ротари клуба» в большинстве представители деловых клубов Фландрии.

    В торжественной обстановке соотечественнице была вручена символичная медаль президента «Ротари» (переходное звание) на период 2025-2026 гг.

    В своем выступлении Н.Балмуханова поблагодарила местных сподвижников за доверие. Рассказала, что в ее планы на посту руководителя входит проведение благотворительной акции в Бельгии и Казахстане. В частности, Н.Балмуханова планирует организовать помощь бельгийцев одному из детских домов Казахстана. Она считает, что таким образом может помочь Казахстану – своей Родине, несмотря на постоянное проживание за рубежом.

    Теги:
    Соотечественники Бельгия Видео
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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