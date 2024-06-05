Уроженка Казахстана баллотируется в парламент Брюсселя

Уроженка Казахстана Назгуль Балмуханова принимает участие в выборах в парламент Брюсселя, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

9 июня жители Бельгии будут выбирать депутатов Европейского парламента и местных представительных органов (Брюсселя, Фландрии и Валлонии).

Н.Балмуханова родом из Караганды. Более 25 лет назад приехала в Бельгию, где работает в местных судах, органах юстиции, частных компаниях.

Соотечественница занимает 11 номер в списке ведущей бельгийской партии «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open Vlaamse Liberalen en Democraten). В 2018 году Н.Балмуханова участвовала в муниципальных выборах, в 2019 году - в выборах в Палату представителей. Является председателем партии в коммуне Сент-Жос.

«Open VLD» - фламандская либеральная партия Бельгии, которая сейчас входит в коалиционное правительство. Ее представитель Александр Де Кроо является премьер-министром Бельгии.

Накануне выборов соотечественница согласилась дать комментарий интервью агентству Kazinform.

- Я родилась и выросла, получила образование в Казахстане. Много лет живу в Брюсселе. Работаю независимым присяжным переводчиком, в том числе в органах юстиции, компаниях и для частных лиц. В процессе работы часто общаюсь с самыми разными людьми и помогаю им в решении их проблем. Выступаю за безопасность в обществе и уважение к каждому, упрощение административных процедур повседневной жизни в случае, если я пройду в парламент Брюсселя, думаю что смогу сделать больше для граждан. Также думаю, что смогу быть полезно для развития дальнейших дружественных связей между парламентскими делегациями Бельгии и Казахстана, Брюсселя и Астаны, а также для развития контактов простых граждан двух стран, - сказала Н.Балмуханова.

Министр финансов г.Брюссель Свен Гатц, который является первым номером по списку партии Open VLD, прокомментировал участие Н.Балмухановой.