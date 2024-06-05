Уроженка Казахстана баллотируется в парламент Брюсселя
Уроженка Казахстана Назгуль Балмуханова принимает участие в выборах в парламент Брюсселя, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
9 июня жители Бельгии будут выбирать депутатов Европейского парламента и местных представительных органов (Брюсселя, Фландрии и Валлонии).
Н.Балмуханова родом из Караганды. Более 25 лет назад приехала в Бельгию, где работает в местных судах, органах юстиции, частных компаниях.
Соотечественница занимает 11 номер в списке ведущей бельгийской партии «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open Vlaamse Liberalen en Democraten). В 2018 году Н.Балмуханова участвовала в муниципальных выборах, в 2019 году - в выборах в Палату представителей. Является председателем партии в коммуне Сент-Жос.
«Open VLD» - фламандская либеральная партия Бельгии, которая сейчас входит в коалиционное правительство. Ее представитель Александр Де Кроо является премьер-министром Бельгии.
Накануне выборов соотечественница согласилась дать комментарий интервью агентству Kazinform.
- Я родилась и выросла, получила образование в Казахстане. Много лет живу в Брюсселе. Работаю независимым присяжным переводчиком, в том числе в органах юстиции, компаниях и для частных лиц. В процессе работы часто общаюсь с самыми разными людьми и помогаю им в решении их проблем. Выступаю за безопасность в обществе и уважение к каждому, упрощение административных процедур повседневной жизни в случае, если я пройду в парламент Брюсселя, думаю что смогу сделать больше для граждан. Также думаю, что смогу быть полезно для развития дальнейших дружественных связей между парламентскими делегациями Бельгии и Казахстана, Брюсселя и Астаны, а также для развития контактов простых граждан двух стран, - сказала Н.Балмуханова.
Министр финансов г.Брюссель Свен Гатц, который является первым номером по списку партии Open VLD, прокомментировал участие Н.Балмухановой.
- Знаю Назгуль давно. Она активный член нашей партии. Много лет работает в партийной системе, а также является членом совета директоров «SLRB» - учреждения, которое вносит значительный вклад в увеличение и улучшение качества социального жилья в Брюсселе. Н.Балмуханова выступает за мультикультурный диалог и взаимодействие разных общин Брюсселя и Бельгии. Хотелось бы отметить, что на предстоящих выборах наша партия декларирует три задачи: сделать жилье доступным для бельгийцев, улучшить среднее образование в столице и превратить Брюссель в действительно финансовый центр Европы, - сказал С.Гатц.