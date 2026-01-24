Казахстанец вошел в тройку лидеров проекта в сфере зеленой энергетики в Азербайджане
Студент из Казахстана вошел в число победителей регионального хакатона в сфере чистой энергетики (Clean Energy Hackathon 2026), организованного Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества (CECECO) при поддержке ООН по промышленному развитию (UNIDO), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Церемония награждения состоялась в Университете ADA в Баку в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню чистой энергии, который ежегодно отмечается 26 января в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам проектного координатора CECECO Нигяр Шукюровой, в хакатоне приняли участие молодые специалисты и студенты в возрасте от 16 до 35 лет из Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Пакистана. Всего было подано 207 заявок, а проекты были посвящены вопросам цифровой осведомленности, энергоэффективности и разработке аналитических инструментов для формирования энергетической политики.
Третье место занял представитель Казахстана — студент Nazarbayev University Досбол Ерлан с проектом Sol-Scout Pro на тему «Ускорение внедрения солнечной энергии в Центральной Азии». Второе место было присуждено представительнице Азербайджана Гюляй Назаровой (Бакинская высшая школа нефти) с проектом CleanAxis. Победителями хакатона стала команда из Узбекистана — Ферузбек Бакоев и Бобир Абдуллаев из Ташкентского университета информационных технологий с проектом EcoSense, — отметила координатор CECECO.
— О конкурсе я узнал еще в ноябре, но из-за экзаменов долго откладывал участие. Начал работать над проектом всего за сутки до дедлайна и завершил его примерно за 24 часа, хотя организаторы отводили на разработку около полутора месяцев, — рассказал Досбол Ерлан.
Его проект использует методы машинного обучения и компьютерного зрения для анализа спутниковых снимков. Решение позволяет определять крыши зданий, наиболее подходящие для установки солнечных панелей, на основе данных дистанционного зондирования Земли.
— Новость о победе стала для меня полной неожиданностью, несмотря на мой опыт участия в хакатонах и соревнованиях по машинному обучению. Это большое вдохновение и подтверждение того, что уровень подготовки специалистов в Казахстане и регионе высок, — отметил Досбол.
Он добавил, что обучение по специальности «электротехническая и компьютерная инженерия» и активная специализация в области искусственного интеллекта помогают ему планировать дальнейшее развитие в направлении инфраструктуры для ИИ-систем.
Организаторы конкурса оценивали проекты не только по технической части, но и по практической применимости и соответствию миссии продвижения чистой энергии и устойчивого развития. Победители получили денежное вознаграждение, а также оплаченные перелет и проживание в Баку.
— Участие в международном конкурсе и победа мотивируют продолжать развиваться и внедрять инновации в сфере чистой энергии и искусственного интеллекта, — подчеркнул Досбол.
Мероприятие прошло с участием представителей госструктур Азербайджана, международных организаций, академического сообщества и дипломатических миссий. Участники обсудили переход к возобновляемым источникам энергии, развитие регионального сотрудничества и внедрение инновационных технологий.
Хакатон организован Центр чистой энергии ОЭС (CECECO) — региональная структура, созданная ОЭС и UNIDO, со штаб-квартирой в Баку. CECECO продвигает проекты в сфере чистой энергии, поддерживает молодежные инициативы и укрепляет международное сотрудничество.
