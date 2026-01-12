Казахстанские лыжницы завоевали медали на международном турнире в Азербайджане

В Азербайджане завершился первый международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open, который собрал спортсменок из разных стран и проходил в нескольких дисциплинах горнолыжного спорта. Турнир был организован Федерацией зимних видов спорта Азербайджана совместно с туристическим центром «Шахдаг» согласно календарю Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В заключительный день соревнований состоялись гонки в дисциплине слалом. В этом виде казахстанская национальная команда показала высокий уровень подготовки. Так, Ксения Бережная завоевала золотую медаль в дисциплине слалом, финишировав первой среди 25 участниц из разных стран, а Далел Толкунова стала серебряным призером, уступив лишь соотечественнице. Бронзовую медаль получила спортсменка из Узбекистана Ксения Григорева.

В турнире участвовали 25 женщин‑спортсменок из 12 стран. Сборную Казахстана представляли три спортсмена, третья участница команды — Григорова Мария — финишировала в середине турнирной таблицы.

Организаторы турнира отметили высокий уровень соревнований и соблюдение международных стандартов FIS. Турнир предоставил спортсменкам возможность улучшить навыки, набрать соревновательный опыт и подготовиться к будущим международным соревнованиям.

Напомним, что в 2025 году Ксения Бережная входила в состав сборной Казахстана на Asian Winter Games в Харбине, где заняла 10‑е место в слаломе, показав один из лучших результатов в составе команды.



