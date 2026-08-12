Казахстанец, скрывавшийся после ножевого нападения на мать, экстрадирован из Вьетнама

Из Вьетнама экстрадирован подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в Социалистической Республике Вьетнам из указанной страны экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

Он подозревается в том, что в ноябре прошлого года, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, после словестного конфликта нанес несколько ударов ножом своей матери.

После совершения преступления, желая избежать установленной законом ответственности, подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был установлен на территории Социалистической Республики Вьетнам, где в июне текущего года был задержан в городе Дананг и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до восьми лет.

Ранее объявленного в международный розыск казахстанца вернули из Южной Кореи.