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    Казахстанец, скрывавшийся после ножевого нападения на мать, экстрадирован из Вьетнама

    Из Вьетнама экстрадирован подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

    Казахстанец, скрывавшийся после ножевого нападения на мать, экстрадирован из Вьетнама
    Кадр из видео

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола Министерства внутренних дел Республики Казахстан при содействии Посольства Казахстана в Социалистической Республике Вьетнам из указанной страны экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Он подозревается в том, что в ноябре прошлого года, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, после словестного конфликта нанес несколько ударов ножом своей матери.

    После совершения преступления, желая избежать установленной законом ответственности, подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был установлен на территории Социалистической Республики Вьетнам, где в июне текущего года был задержан в городе Дананг и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

    В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

    За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до восьми лет.

    Ранее объявленного в международный розыск казахстанца вернули из Южной Кореи.

    Генпрокуратура Вьетнам Ножевые ранения Экстрадиция Розыск Нападение
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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