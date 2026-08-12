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    Подозреваемого в обналичивании более 2,5 млрд теңге вернули из Южной Кореи в Казахстан

    Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен Байболов Улан Мухтарович, ранее объявленный в международный розыск, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Объявленного в международный розыск казахстанца вернули из Южной Кореи
    кадр из видео

    По данным следствия, Байболов У.М. являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

    Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств. 

    Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У.М.

    В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд теңге.

    Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд теңге. 

    Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. 

    Расследование продолжается. 

    Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось о том, что еще одного блогера объявили в международный розыск по делу о незаконных интернет-казино.

    Южная Корея АФМ ОПГ Задержания
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор