Подозреваемого в обналичивании более 2,5 млрд теңге вернули из Южной Кореи в Казахстан

Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен Байболов Улан Мухтарович, ранее объявленный в международный розыск, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

По данным следствия, Байболов У.М. являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.

Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У.М.

В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд теңге.

Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд теңге.

Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось о том, что еще одного блогера объявили в международный розыск по делу о незаконных интернет-казино.