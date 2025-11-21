Казахстанец Рахат-Би Абдысагин представил в Оксфорде первую в мире квантовую симфонию

Мировая премьера нового произведения Абдысагина — «Quantum Universe» (Квантовая Вселенная) — состоялась 20 ноября в легендарной часовне Merton College Chapel в Оксфорде. Композитор лично исполнил партию органа.

Произведение объединило орган, один из самых древних инструментов планеты, и квантовую гитару — новейшую технологическую разработку профессора Оксфордского университета Боба Кука. Гитара подключена к квантовому компьютеру, и кубиты в реальном времени меняют звучание. Так рождается первая квантовая симфония — там, где физика превращается в музыку.

— Я стремился соединить древнюю энергию органа с будущим звука — квантовой материей, — говорит Рахат-Би Абдысагин. — Музыка — это язык Вселенной, и квантовая симфония — попытка услышать ее на новом уровне.

Научное сообщество Оксфорда отметило юбилей квантовой механики выступлениями ведущих физиков, философов и исследователей, а символическим аккордом открытия стала музыкальная интерпретация квантовой Вселенной глазами казахстанского ученого и композитора.

В последние годы имя Рахата-Би все чаще звучит на самых престижных площадках Европы. В 2024 году он стал лауреатом Серебряной медали Почтенной компании музыкантов Лондона (The Worshipful Company of Musicians) — одной из старейших наград Великобритании. Его опера «Брюс», поставленная в соборах Великобритании, получила благодарственное письмо из Букингемского дворца от имени Короля Чарльза III.

В том же году Рахат-Би встретился с лауреатом Нобелевской премии по физике Герардом‘т Хоофтом. Встреча в Нидерландах переросла в философский диалог о том, как идеи суперпозиции и квантовой запутанности можно передать через музыку. Профессор отметил, что аналогия Абдысагина — «тишина как ноль во Вселенной» — дает новый способ мыслить о природе звука.

В своих работах он объединяет принципы квантовой теории и музыкальной формы, создавая не просто произведения, а звуковые модели мироздания.

Идея квантовой симфонии родилась из книги Абдысагина «Quantum Mechanics and Avant-Garde Music» (Квантовая механика и авангардная музыка: Тени пустоты), которая получила высокую оценку в британском журнале The Times Literary Supplement. Издание отметило, что автор «открывает ворота к бескрайнему полю взаимосвязей между наукой и искусством». В 2024 году его книга была опубликована одним из крупнейших академических издательств мира — Springer Nature. В этом фундаментальном труде автор исследует параллели между фундаментальными принципами квантовой физики и структурами современной академической музыки.

