Казахстанец оспорил статью КоАП, посчитав ее нарушающей принцип равенства полов

Конституционный Суд РК провел заседание по обращению казахстанца, который оспорил конституционность части второй статьи 50 Кодекса об административных правонарушениях.

По мнению заявителя, положение, запрещающее применять административный арест только к женщинам, имеющим детей до 14 лет, нарушает принцип равенства, закрепленный в статье 14 Конституции. Он считает, что такая норма дискриминирует мужчин, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Ранее заявитель был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и арестован на 15 суток с лишением водительских прав на семь лет. При рассмотрении дела суд не учел его доводы о наличии ребенка, нуждающегося в уходе, указав, что у ребенка есть мать, не лишенная родительских прав, а также совершеннолетние брат и сестра.

Окончательное решение Конституционного Суда будет опубликовано в соответствии со статьей 65 Конституционного закона на официальном сайте Суда.

