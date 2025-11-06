Жительница Караганды отсудила 5 млн тенге у трех больниц за смерть сына

В марте 2023 года 16-летний подросток в сопровождении матери поступил в приёмное отделение детской больницы с жалобами на высокую температуру, слабость и вялость, сохранявшиеся на протяжении десяти дней.

Несмотря на тяжесть состояния, медицинский персонал ограничился предложением госпитализации в круглосуточный стационар, от которой мать отказалась.

При этом отказ документально оформлен не был, а необходимость госпитализации женщине надлежащим образом не разъяснили.

Пациент был помещён в дневной стационар, хотя с учётом клинической картины нуждался в круглосуточном наблюдении и дообследовании.

Ему назначили антибактериальную терапию без предварительного исследования крови на стерильность. Также были выявлены нарушения в ведении медицинской документации.

Позже, из-за ухудшения состояния и подозрения на злокачественное новообразование, подростка всё же госпитализировали в круглосуточный стационар.

Однако руководство больницы и Управление здравоохранения своевременно не уведомили о необходимости проведения срочного консилиума с привлечением специалистов республиканских центров, организации телемедицинских консультаций и возможного перевода пациента в профильное учреждение.

Кроме того, врач общей практики не дал должной оценки изменениям в общем анализе крови и не направил пациента в республиканскую медицинскую организацию для подтверждения предполагаемого онкогематологического заболевания.

Спустя месяц после первого обращения за медицинской помощью подросток скончался в реанимации республиканского медицинского учреждения.

Проверка Комитета медицинского и фармацевтического контроля с привлечением профильных специалистов подтвердила наличие нарушений при оказании медицинских услуг.

Суд первой инстанции признал требования истицы обоснованными и взыскал в её пользу 5 млн тенге компенсации морального вреда с трёх медицинских организаций города.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, указав, что родители до настоящего времени испытывают глубокие нравственные страдания - боль, раздражение, подавленность, гнев и отчаяние - в связи с потерей ребёнка и допущенными медицинскими нарушениями.