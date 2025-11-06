РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:17, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жительница Караганды отсудила 5 млн тенге у трех больниц за смерть сына

    Жительница Караганды обратилась в суд с иском к трем медицинским учреждениям города, требуя взыскать компенсацию морального вреда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Верховный суд. 

    Скончался подросток
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform.

    В марте 2023 года 16-летний подросток в сопровождении матери поступил в приёмное отделение детской больницы с жалобами на высокую температуру, слабость и вялость, сохранявшиеся на протяжении десяти дней.

    Несмотря на тяжесть состояния, медицинский персонал ограничился предложением госпитализации в круглосуточный стационар, от которой мать отказалась.

    При этом отказ документально оформлен не был, а необходимость госпитализации женщине надлежащим образом не разъяснили.

    Пациент был помещён в дневной стационар, хотя с учётом клинической картины нуждался в круглосуточном наблюдении и дообследовании.

    Ему назначили антибактериальную терапию без предварительного исследования крови на стерильность. Также были выявлены нарушения в ведении медицинской документации.

    Позже, из-за ухудшения состояния и подозрения на злокачественное новообразование, подростка всё же госпитализировали в круглосуточный стационар.

    Однако руководство больницы и Управление здравоохранения своевременно не уведомили о необходимости проведения срочного консилиума с привлечением специалистов республиканских центров, организации телемедицинских консультаций и возможного перевода пациента в профильное учреждение.

    Кроме того, врач общей практики не дал должной оценки изменениям в общем анализе крови и не направил пациента в республиканскую медицинскую организацию для подтверждения предполагаемого онкогематологического заболевания.

    Спустя месяц после первого обращения за медицинской помощью подросток скончался в реанимации республиканского медицинского учреждения.

    Проверка Комитета медицинского и фармацевтического контроля с привлечением профильных специалистов подтвердила наличие нарушений при оказании медицинских услуг.

    Суд первой инстанции признал требования истицы обоснованными и взыскал в её пользу 5 млн тенге компенсации морального вреда с трёх медицинских организаций города.

    Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, указав, что родители до настоящего времени испытывают глубокие нравственные страдания - боль, раздражение, подавленность, гнев и отчаяние - в связи с потерей ребёнка и допущенными медицинскими нарушениями.

    Теги:
    Здравоохранение Верховный суд Суды Карагандинская область Караганда Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают