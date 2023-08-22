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    10:55, 22 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанцы без хлеба не останутся – Премьер-Министр

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал последствия засушливого лета для уборочной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он подчеркнул, что в результате засухи пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая.

    «В целях нивелирования последствий засухи были приняты оперативные меры. В том числе будут выделены средства из резерва Правительства. Холдингу «Байтерек» надо проработать вопрос пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от засухи. В целом ситуация находится под контролем. Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся», - сказал глава Кабмина во время заседания Правительства РК.

    Вместе с тем, Алихан Смаилов отметил, что климатические изменения, дефицит воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства. Поэтому необходимо разработать Дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов. А регионам надо активно внедрять водосберегающие технологии.

    Ранее сообщалось, что массовый сбор урожая начат во всех регионах Казахстана. На сегодня убрано 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 14,1%.

    При этом, 181 тысяча га, или менее 1% зерновых посевов, погибли. Преимущественно в Павлодарской области. В Жамбылской области пострадало порядка 7,8 тысячи га, в том числе 1,2 тысячи га посевов такой социально значимой культуры, как сахарной свекла.

    «Со стороны Правительства приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. Выделено 426 тысяч тонн дизтоплива по цене ниже рыночной на 15%. Предусмотрено бюджетное кредитование в размере 140 млрд тенге и на форвардный закуп нового урожая зерна на 81 млрд тенге. В текущем году выделены 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала компании «КазАгроФинанс» для финансирования приобретения кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения», - добавил Премьер-Министр.


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