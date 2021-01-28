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Казахстанцев не будут штрафовать за нарушение срока регистрации прав на недвижимость

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Января 2021, 07:30
Казахстанцев не будут штрафовать за нарушение срока регистрации прав на недвижимость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане исключена административная ответственность за нарушение срока регистрации прав на недвижимость, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства юстиции.

Главой государства 26 января был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц».

Если ранее собственник в случае несвоевременного обращения за регистрацией возникновения прав привлекался к административной ответственности, то сейчас собственник освобожден от такой ответственности.

К примеру, в 2019 году вынесено предупреждений в отношении 14 869 лиц, а в 2020 году - 9686 лиц.

Принятию данной нормы послужило успешное применение электронной регистрации, позволяющей своевременно вносить сведения в правовой кадастр о сменившемся собственнике недвижимости. В связи с чем норма об административной ответственности в сфере регистрации недвижимости утратила свою актуальность.

Также установлен перечень документов, необходимый для перерегистрации хозяйственного товарищества при отчуждении участником доли в уставном капитале.

В целом, Закон направлен на упрощение порядка государственной регистрации прав на недвижимость и юридических лиц.


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