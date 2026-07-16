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    Казахстан завоевал золото международного турнира по гандболу в Италии

    Мужская сборная Казахстана стала победителем турнира Interamnia World Cup, который прошел в итальянском городе Терамо, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал золото международного турнира по гандболу в Италии
    Фото: НОК

    В полуфинале казахстанские гандболисты обыграли сборную Италии со счетом 23:13. В финале команда Казахстана победила сборную Ливии — 28:23, завоевав золото.

    Сборная Ливии заняла второе место, а Бельгия замкнула тройку лучших.

    Ранее сообщалось о том, что шесть медалей выиграли казахстанские борцы-вольники на турнире в Венгрии.




    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор