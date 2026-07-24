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    Казахстан завоевал золото и бронзу ЧМ по стрельбе по движущейся мишени

    Представительница команды Казахстана Фатима Ирназарова стала победительницей чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени в Таллине (Эстония), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал золото и бронзу ЧМ по стрельбе по движущейся мишени
    Фото: НОК

    Казахстанка завоевала золотую медаль в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров.

    В финале Фатима оказалась сильнее украинки Виктории Рыбоваловой.

    Тратье место осталось за казахстанкой Зухрой Ирназаровой, которая выиграла у Бьянки Барбары Фаркашне Кецели (Венгрия).

    Ранее сообщалось о том, что казахстанские биатлонисты выиграли 27 медалей на летнем чемпионате Азии.

    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор