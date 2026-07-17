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    Сборная Казахстана пополнила медальную копилку на командном Кубке мира по таеквондо

    Сборная Казахстана по таеквондо завоевала вторую медаль на командном Кубке мира, который состоялся в Чунчхоне (Южная Корея), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал вторую медаль на командном Кубке мира по таеквондо
    Фото: НОК

    В соревнованиях среди смешанных команд казахстанцы в поединке за бронзовую медаль одержали победу над сборной Таиланда со счетом 2:1 и поднялись на третью ступень пьедестала.

    Страну в этом виде представили Аружан Найманбаева, Аида Таукенова, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.

    Напомним, ранее мужская команда Казахстана стала серебряным призером турнира.

     

    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор