KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстан завоевал серебряную медаль на командном Кубке мира по таеквондо

    В городе Чунчхон (Южная Корея) стартовал командный Кубок мира по таеквондо, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал серебряную медаль на командном Кубке мира по таеквондо
    Фото: пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо (WT)

    В первый соревновательный день мужская сборная Казахстана дошла до финала и стала серебряным призером турнира.

    В четвертьфинале казахстанцы со счетом 2:0 победили команду Марокко, а в полуфинале одолели сборную России — 2:1. В финальном противостоянии сборная Казахстана уступила Кита. со счетом 0:2.

    Добавим, что призерами стали Максат Орынбасар, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.

    Командный Кубок мира завершится 16 июля.

    Ранее Команда Казахстана по дзюдо завоевала восемь медалей на Asian Open.

    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор