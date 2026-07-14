Казахстан завоевал серебряную медаль на командном Кубке мира по таеквондо

В городе Чунчхон (Южная Корея) стартовал командный Кубок мира по таеквондо, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В первый соревновательный день мужская сборная Казахстана дошла до финала и стала серебряным призером турнира.

В четвертьфинале казахстанцы со счетом 2:0 победили команду Марокко, а в полуфинале одолели сборную России — 2:1. В финальном противостоянии сборная Казахстана уступила Кита. со счетом 0:2.

Добавим, что призерами стали Максат Орынбасар, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.

Командный Кубок мира завершится 16 июля.

Ранее Команда Казахстана по дзюдо завоевала восемь медалей на Asian Open.