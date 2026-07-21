Казахстан завоевал семь золотых медалей на молодежном турнире по таеквондо

Команда Казахстана по таеквондо завоевала 21 медаль на международном турнире среди молодежи в Чунчхоне (Южная Корея), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

По итогам соревнований наши спортсмены записали в свой актив семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

Обладателями золотых наград стали Шахризода Акрамова (до 44 кг), Нурайым Бакытжанкызы (до 55 кг), Любовь Юн (до 68 кг), Азим Талгатов (до 45 кг), Алинур Еркин (до 59 кг), Наурызбек Нургазиев (до 68 кг) и Аманай Куралбаев (свыше 78 кг).

Серебряные медали завоевали Аяру Есенгали (до 42 кг), Сабина Турутулова (свыше 68 кг), Багдат Амангельдиев (до 48 кг), Павел Эм (до 63 кг), Тимур Рахпанов (до 73 кг) и Жанторе Сагынгали (до 78 кг).

Бронзовыми призерами стали Элеанора Шералы (до 55 кг), Жанна Палмахова (до 55 кг), Милана Муханова (до 59 кг), Аяжан Танжарык (до 63 кг), Нурила Жарас (до 68 кг), Аяна Жетес (до 68 кг), Марсело Лопес Тилеубай Абдиль (до 63 кг) и Бекбау Махамбетали (до 78 кг).

Ранее сообщалось о том, что Жания Бекмухамбетова завоевала золото турнира по настольному теннису в Ташкенте.