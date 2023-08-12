Казахстан завоевал первое золото II Игр стран СНГ

БРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Казахстан выиграл первое золото II Игр стран СНГ - гимн республики прозвучал 11 августа под сводами Брестского дворца водных видов спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Долгожданную победу на II Играх стран СНГ добыл для своей страны член национальной сборной по плаванию Максим Сказобцов. В финальном заплыве вечерней сессии юниор быстрее всех преодолел дистанцию 100 м баттерфляем - за 53,61 секунды. Он почти на две секунды опередил серебряного призера белоруса Кирилла Холкина, чей результат в этом заплыве составил 55,66 секунды, и более чем на две секунды - россиянина Максима Пронина (55,74 секунды).

Медали ребятам вручил четырехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен Владимир Сальников. Под овации трибун победитель и призеры совершили круг почета в чаше бассейна спортивного комплекса.

«Было немного тяжело. Но это мой лучший результат на дистанции - я улучшил его на одну десятую, поэтому доволен. Наш гимн стал первым, помимо российского, который прозвучал на этих соревнованиях по плаванию. И первое золото для Казахстана вообще среди всех видов спорта на Играх», - поделился эмоциями Максим Сказобцов.

«Непередаваемые чувства. Благодаря победе Максима мы в общем рейтинге Игр с шестой строчки сразу поднимаемся на пятую. Это очень важно для нас. Мы долго готовились к золоту - психологически и физически. Игры на высоком профессиональном уровне проходят», - отметил представитель национальной сборной Казахстана Абдулла Адилет.

Во второй соревновательный день в Брестском дворце водных видов спорта разыграны восемь комплектов наград. Белорусская команда завоевала семь медалей - две серебряные и пять бронзовых. Завтра юниоры из 11 стран разыграют очередные восемь комплектов наград.