Казахстан завоевал первое золото II Игр стран СНГ
Долгожданную победу на II Играх стран СНГ добыл для своей страны член национальной сборной по плаванию Максим Сказобцов. В финальном заплыве вечерней сессии юниор быстрее всех преодолел дистанцию 100 м баттерфляем - за 53,61 секунды. Он почти на две секунды опередил серебряного призера белоруса Кирилла Холкина, чей результат в этом заплыве составил 55,66 секунды, и более чем на две секунды - россиянина Максима Пронина (55,74 секунды).
Медали ребятам вручил четырехкратный олимпийский чемпион, рекордсмен Владимир Сальников. Под овации трибун победитель и призеры совершили круг почета в чаше бассейна спортивного комплекса.
«Было немного тяжело. Но это мой лучший результат на дистанции - я улучшил его на одну десятую, поэтому доволен. Наш гимн стал первым, помимо российского, который прозвучал на этих соревнованиях по плаванию. И первое золото для Казахстана вообще среди всех видов спорта на Играх», - поделился эмоциями Максим Сказобцов.
«Непередаваемые чувства. Благодаря победе Максима мы в общем рейтинге Игр с шестой строчки сразу поднимаемся на пятую. Это очень важно для нас. Мы долго готовились к золоту - психологически и физически. Игры на высоком профессиональном уровне проходят», - отметил представитель национальной сборной Казахстана Абдулла Адилет.
Во второй соревновательный день в Брестском дворце водных видов спорта разыграны восемь комплектов наград. Белорусская команда завоевала семь медалей - две серебряные и пять бронзовых. Завтра юниоры из 11 стран разыграют очередные восемь комплектов наград.Ранее казахстанец Андрей Ким выиграл бронзовую медаль II Игр стран СНГ прыжков в длину. «Бронзу» Казахстан завоевал и по стрельбе из малокалиберной винтовки, по пулевой стрельбе и в вольной борьбе.