Казахстанец Андрей Ким выиграл бронзовую медаль II Игр стран СНГ в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» завершились соревнования по легкой атлетике в рамках II Игр стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Последний комплект легкоатлетических наград был разыгран в секторе для прыжков в длину, где состязались юноши.

Основная борьба развернулась между белорусом Иваном Шильцом и Ильей Кузнецовым из России. В итоге спортсменов разделили всего 3 см: Шилец в лучшей попытке улетел на 6,29 м и стал обладателем «золота», Кузнецов показал 6,26 м и стал серебряным призером. Бронзовую медаль выиграл Андрей Ким из Казахстана.