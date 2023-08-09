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Казахстанки выиграли бронзовые медали по стрельбе из малокалиберной винтовки на Играх стран СНГ в Минске

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Августа 2023, 19:46
Казахстанки выиграли бронзовые медали по стрельбе из малокалиберной винтовки на Играх стран СНГ в Минске Фото: belta.by

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко в Минске продолжаются соревнования по пулевой стрельбе в рамках II Игр стран СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Соревновательная программа среды стартовала с квалификации индивидуального турнира у девушек в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, по итогам которой определились медалистки командного первенства.

«Золото» в этой дисциплине завоевала первая сборная Беларуси в составе Дарьи Чуприс, Николь Куриленок и Елизаветы Цыдик, они всего на пять очков опередили ставших вторыми представительниц России.

Бронзовые медали в упорной борьбе с командой «Беларусь-2» выиграли спортсменки из Казахстана.


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