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    Спортсмены Казахстана завоевали два серебра на ЧМ по стрельбе по движущейся мишени

    Представители команды Казахстана стали призерами чемпионата мира по стрельбе по движущейся мишени, который проходит в Таллине (Эстония), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал два серебра на ЧМ по стрельбе по движущейся мишени
    Фото: НОК

    Обе награды наши стрелки завоевали в юниорской возрастной категории. Даниил Яковенко показал второй результат в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. В финале казахстанец уступил финскому спортсмену Уильяму Эрику Вилкману. Бронзовую медаль выиграл представитель Южной Кореи Ким Чжэмин.

    Еще одно серебро Казахстану принесла Енлик Аскар, ставшая также второй в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. В решающем матче она уступила представительнице Армении Аиде Азатян. Бронзовым призером стала Мирослава Шимко (Украина).

    Напомним, ранее на этом чемпионате мира золотые медали завоевали Фатима Ирназарова и Валат Мусаев, а Зухра Ирназарова стала обладательницей бронзовой награды.

    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор