14:04, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал «бронзу» чемпионата мира по стрельбе из лука
Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по стрельбе из лука, который проходит в южнокорейском городе Кванджу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минспорта.
В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Роксана Юнусова в поединке за «бронзу» победили сборную Великобритании со счётом 232:228.
Отметим, что до этого у наших лучников была лишь одна медаль ЧМ, которую в 1993 году завоевала Яна Туниянц в стрельбе из классического лука.