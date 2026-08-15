Казахстан завоевал 59 медалей на ЧА в Ташкенте: Гаджи Гаджиев о потенциале сборной

О выступлении команды корреспондент агентства Kazinform поговорил с президентом Федерации тяжёлой атлетики РК Гаджи Гаджиевым.

— Гаджи Шапиевич, особое внимание привлекли наши спортсмены, установившие рекорды Азии и мира. Казахстанская сборная завоевала в общей сложности 59 медалей. Как оцениваете выступление команды?

— Прежде всего, хочу поздравить всех наших спортсменов, тренеров и специалистов, которые внесли свой вклад в этот результат. 59 медалей в общей сложности — это действительно достойный показатель. Это огромный труд всех причастных к развитию нашего вида спорта личностей. Особенно важно, что успех обеспечили молодые спортсмены. Они не просто завоевывали медали, но и устанавливали рекорды Азии и мира! В Ташкенте наши парни и девушки действительно задали тон. Мы увидели яркие и незабывемые выступления Снежаны Кашкаровой, Бейбарыса Ерсеита, Ксении Прозоровой, Акжола Курманбека, Аянат Жумагали, Нуржана Жумабай и других ребят, которые продемонстрировали очень серьёзные результаты.

Для нас это особенно важно, потому что речь идет о будущем казахстанской тяжелой атлетики. Когда спортсмены в юном возрасте устанавливают континентальные и мировые рекорды, это говорит о том, что у нас есть хороший резерв.

— Отдельно стоит отметить Снежану Кашкарову. Две золотые медали и сразу три рекорда Азии среди молодежи. Что скажете об этом выступлении?

— Снежана провела великолепный чемпионат. Два золота и три рекорда — это результат, которым можно гордиться. Снежана являлась самой юной участницей и по итогам чемпионата заслуженно признана лучшей спортсменкой чемпионата. Но я бы хотел сказать, что и другие атлеты показали высокий уровень. Ксения Прозорова установила рекорд Азии и мира в рывке, о ней можно сказать что она настоящий герой, так как до этого была сильно травмирована, должна была идти на операцию, но настояла и приехала участвовать. Выступала с болью, но стала чемпионкой и поставила рекорды. Это говорит о её характере и упорстве, которое отличает спортсмена высших достижений. Акжол Курманбек установил два рекорда Азии. Бейбарыс Ерсеит также обновил континентальное достижение. Всё это говорит о системной работе. Хотел бы еще сказать о Аскербае Алихане. Он выступил в новой категории 95 кг, неважно себя чувствовал, мы даже хотели отправить его домой. Он здесь потерял 4 кг, но Аскербай ни в какую не захотел ехать домой и когда вышел на помост, весил 86кг — на 9кг легче своих соперников — для тяжелоатлетов это очень много, и сумел взять серебро и бронзу. В сумме двоеборья — бронза. Проявил силу духа и на морально-волевых взобрался на пьедестал почета.

— Казахстан в Ташкенте выступил даже успешнее, чем на домашнем чемпионате Азии в Астане в прошлом году. Насколько это важно?

— Конечно, это хороший показатель. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Медали молодежного чемпионата — это не самоцель. Главная задача — подготовить спортсменов к взрослому уровню, чтобы через несколько лет они могли достойно представлять Казахстан на чемпионатах мира, Олимпийских играх и других крупнейших соревнованиях. Многие из медалистов Ташкента впервые выступали на международных соревнованиях.

Сегодняшний результат — это инвестиция в завтрашние победы. Спортсмен, который сегодня выступает среди молодежи, завтра будет представлять нашу страну на взрослом уровне. Поэтому сейчас важно создать ему все необходимые условия — качественные тренировочные сборы, медицинское сопровождение, восстановление, питание, экипировку и, конечно, грамотную тренерскую работу. Мы должны сделать все возможное, чтобы эти молодые спортсмены продолжали прогрессировать и в будущем приносили Казахстану новые победы на самых престижных мировых аренах. Молодежь задала тон в Ташкенте. Теперь наша общая задача — чтобы этот тон стал началом большой победной мелодии казахстанской тяжелой атлетики.

— Как оцените работу тренерского штаба во главе с Жанибеком Кишкенбаевым?

— Результат всегда складывается из работы всей команды. Это спортсмены, тренеры, медицинский и административный персонал, специалисты по восстановлению. Поэтому хочу поблагодарить каждого, кто работал на этот результат. Отдельно отмечу ответственность и профессионализм тренерского штаба. Самое главное — продолжать эту работу и не снижать требования к себе.

— Чемпионат прошел в Ташкенте. Хотелось бы услышать вашу оценку организации соревнований.

— Хотел бы выразить отдельную благодарность Ташкенту, всему Узбекистану и организаторам чемпионата за гостеприимство и высокий уровень проведения соревнований. Для спортсменов были созданы отличные условия, и это также очень важно для успешного выступления.

Казахстан и Узбекистан связывают добрые братские, соседские и спортивные отношения. Такие турниры позволяют не только соревноваться, но и обмениваться опытом, укреплять наши связи и развивать тяжелую атлетику во всем регионе.