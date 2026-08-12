Акжол Курманбек завоевал два золота и установил рекорд Азии по тяжелой атлетике

Казахстанский тяжелоатлет Акжол Курманбек завоевал две золотые медали чемпионата Азии в Ташкенте и установил исторический рекорд континента в сумме двоеборья в весовой категории до 85 кг, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики.

Одним из ключевых моментов выступления Курманбека стал подход в толчке с весом 198 кг. Этот результат позволил казахстанцу уверенно закрепить за собой лидерство и побороться за высшие награды континентального первенства.

Фото: Федерация тяжелой атлетики

Акжол поднял штангу весом 198 кг — что в 2,5 раза превышает его собственный вес. Этим подходом спортсмен поставил уверенную точку в борьбе за золотые медали среди сильнейших атлетов Азии, навсегда вписав свое имя в историю мировой тяжелой атлетики!

Фото: Федерация тяжелой атлетики

Спортсмен тренируется под руководством личного тренера Нурболат Жаманкыза.

— Поздравляем народ Казахстана, спортсмена и тренерский коллектив с таким замечательным и высоким результатом! Желаем множества побед и новых рекордов в будущем, — отметили в Федерации тяжелой атлетики.

Ранее Торехан Асанхан завоевал серебро чемпионата Азии по тяжелой атлетике. Также на чемпионате Азии в Ташкенте Ксения Прозорова установила три мировых рекорда.