Торехан Асанхан завоевал серебро чемпионата Азии по тяжелой атлетике
На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате Азии среди юношей копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Торехан Асанхан занял второе место в весовой категории до 70 кг. В сумме двоеборья он поднял 269 (119+150) кг.
Золотую медаль завоевал представитель Таиланда Витчая Пратхумта — 273 (119+154) кг. Спортсмен из Ирана Реза Замани замкнул тройку призёров с результатом 268 (122+146) кг.