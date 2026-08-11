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    Торехан Асанхан завоевал серебро чемпионата Азии по тяжелой атлетике

    На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате Азии среди юношей копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК. 

    Торехан Асанхан завоевал серебро чемпионата Азии по тяжелой атлетике
    Фото: olympic.kz

    Торехан Асанхан занял второе место в весовой категории до 70 кг. В сумме двоеборья он поднял 269 (119+150) кг.

    Золотую медаль завоевал представитель Таиланда Витчая Пратхумта — 273 (119+154) кг. Спортсмен из Ирана Реза Замани замкнул тройку призёров с результатом 268 (122+146) кг.

    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика Чемпионат Азии
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор