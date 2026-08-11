Торехан Асанхан завоевал серебро чемпионата Азии по тяжелой атлетике

На проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате Азии среди юношей копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.