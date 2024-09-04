Казахстан завоевал 4 медали на Кубке Азии по велоспорту на треке

В Таиланде завершился Кубок Азии по велоспорту на треке. Казахстанские спортсмены отметились на нем четырьмя наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Максим Хорошавин финишировал третьим в индивидуальной гонке преследования. Также в его активе серебро в омниуме.

У женщин в индивидуальной гонке преследования Рината Султанова показала третий результат.

Алишер Жумакан поднялся на вторую ступень пьедестала в групповой гонке по очкам.

Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен стал серебряным призером ЧМ по велоспорту на треке.