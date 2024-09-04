21:31, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6
Казахстан завоевал 4 медали на Кубке Азии по велоспорту на треке
В Таиланде завершился Кубок Азии по велоспорту на треке. Казахстанские спортсмены отметились на нем четырьмя наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Максим Хорошавин финишировал третьим в индивидуальной гонке преследования. Также в его активе серебро в омниуме.
У женщин в индивидуальной гонке преследования Рината Султанова показала третий результат.
Алишер Жумакан поднялся на вторую ступень пьедестала в групповой гонке по очкам.
Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен стал серебряным призером ЧМ по велоспорту на треке.