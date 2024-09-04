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    21:31, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстан завоевал 4 медали на Кубке Азии по велоспорту на треке

    Казахстанские спортсмены
    Фото: НОК РК

    В Таиланде завершился Кубок Азии по велоспорту на треке. Казахстанские спортсмены отметились на нем четырьмя наградами, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Максим Хорошавин финишировал третьим в индивидуальной гонке преследования. Также в его активе серебро в омниуме.

    У женщин в индивидуальной гонке преследования Рината Султанова показала третий результат.

    Алишер Жумакан поднялся на вторую ступень пьедестала в групповой гонке по очкам. 

    Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен стал серебряным призером ЧМ по велоспорту на треке.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Таиланд
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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