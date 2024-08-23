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    21:59, 22 Август 2024 | GMT +6

    Данияр Шаяхметов стал серебряным призером ЧМ по велоспорту на треке

    Данияр Шаяхметов завоевал «серебро» ЧМ по велоспорту на треке
    Фото: swpix_cycling

    Казахстанский велосипедист Данияр Шаяхметов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Гонщик стартовал в дисциплине кейрин. Уступив победителю в финале +0.026 секунды, Шаяхметов занял второе место.

    Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров проходит в Лояне (Китай). Турнир стартовал 21 августа и продлится до 25 августа.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Китай
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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