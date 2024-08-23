21:59, 22 Август 2024 | GMT +6
Данияр Шаяхметов стал серебряным призером ЧМ по велоспорту на треке
Казахстанский велосипедист Данияр Шаяхметов завоевал серебряную медаль чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
Гонщик стартовал в дисциплине кейрин. Уступив победителю в финале +0.026 секунды, Шаяхметов занял второе место.
Чемпионат мира по велоспорту на треке среди юниоров проходит в Лояне (Китай). Турнир стартовал 21 августа и продлится до 25 августа.