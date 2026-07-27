Казахстан завоевал 17 медалей на Mathematics Master Cup 2026 в Гонконге

Всемирный финал престижного 3rd Mathematics Master Cup Global Final (AI奥数世界公开赛) — международное первенство, организованное совместными усилиями Гонконгской математической олимпиады (HKMO) и Всемирной ассоциации способностей (WSA), собрало сильнейших молодых талантов со всего мира. Все делегаты прошли национальный отборочный тур в своих странах, и право представить свои государства на столь высоком уровне получили исключительно сильнейшие финалисты.

Сборная Казахстана успешно представила страну на международном финале MMC-2026, завоевав 17 медалей: три золотые, три серебряные и одиннадцать бронзовых.

По словам директора научно-образовательного центра Innovation Адии Искаковой, который является официальным представителем Mathematics Master Cup в Казахстане, в этом году организаторы сделали акцент на интеграции искусственного интеллекта в формат соревнований. Интеллектуальный марафон длился 90 минут для всех возрастных категорий (со 2 по 9 классы). Структура заданий включала четыре комплексных блока: продвинутую математическую олимпиаду (6 задач), программирование и логическое мышление (2 задачи).

В ответ на растущий интерес школьников к технологиям искусственного интеллекта оргкомитет MMC разработал интеллектуальную веб-системы для обучения и подготовки к AI-олимпиадам. Система содержит банк многоуровневых задач и тренировочных упражнений, доступных в режиме реального времени. Чтобы стереть языковые барьеры, платформа локализована на несколько языков, включая русский, английский, дари и тайский. В знак признания и поддержки участников финала этого года организаторы открыли бесплатный тестовый доступ к системе, а официальный полноценный запуск платформы для всех желающих стартует со следующего года.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники четвертый год подряд входят в число сильнейших математиков мира.