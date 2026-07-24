Казахстанские школьники четвертый год подряд входят в число сильнейших математиков мира

Казахстанские школьники четвертый год подряд входят в число сильнейших команд мира по итогам международных математических олимпиад. В этом году национальная сборная завоевала награды сразу на нескольких престижных соревнованиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова.

По словам вице-министра, на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO), прошедшей в Шанхае, около 700 юных математиков представляли 117 стран. Казахстанские школьники завоевали три серебряные и три бронзовые медали, заняв 22-е место в общекомандном зачете. На Европейской математической олимпиаде в Вильнюсе сборная Казахстана стала абсолютным победителем в командном зачете. Высокие результаты школьники показали и на Балканских математических олимпиадах среди юниоров, прошедших в Салониках и Бузэу, заняв соответственно пятое и шестое места.

— Таким образом, наши математики уже четвертый год подряд входят в число сильнейших команд мира, — подчеркнула Шынар Акпарова.

Вице-министр также рассказала о результатах казахстанских школьников на других крупнейших международных олимпиадах. Так, национальная сборная Казахстана на 56-й Международной олимпиаде по физике (IPhO), прошедшей в Букараманге (Колумбия), впервые в истории стала абсолютным чемпионом в общекомандном зачете. Казахстанские школьники завоевали пять золотых медалей, опередив сильнейшие команды мира. Благодаря этому результату Казахстан вошел в число мировых лидеров олимпиадного движения наряду с Китаем, Индией, Республикой Корея и Россией.

На 37-й Международной олимпиаде по биологии в Литве сборная Казахстана завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль, повторив свой лучший результат, достигнутый 30 лет назад — в 1996 году.

Успешно казахстанские школьники выступили и на Европейской географической олимпиаде, где завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали.

На 58-й Международной химической олимпиаде в Ташкенте сборная Казахстана получила одну золотую и три серебряные медали.

Еще пять наград школьники завоевали на Международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad, IEO 2026) в Сучжоу. В соревновании приняли участие около 300 школьников из 61 страны. Казахстанская сборная получила одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее в центре «Дарын» сообщили, что каждый третий школьник в Казахстане принимает участие в интеллектуальных соревнованиях, а только на школьном этапе республиканской олимпиады в текущем учебном году свои знания проверили более 320 тысяч старшеклассников.