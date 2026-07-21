Казахстан завершил защитные мероприятия против саранчи без ущерба для урожая

В Казахстане завершены защитные мероприятия против саранчовых вредителей, повреждений сельхозкультур не допущено, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рамках исполнения поручения Главы государства по повышению эффективности агропромышленного комплекса, расширению экспортного потенциала и укреплению продовольственной безопасности страны Правительство в лице Министерства сельского хозяйства принимает комплекс системных мер по совершенствованию фитосанитарной безопасности. Внедряются современные методы мониторинга и защиты растений, а также ведутся работы по повышению эффективности государственного контроля в данной сфере.

В ходе реализации указанных мер Казахстаном завершены защитные мероприятия против стадных саранчовых вредителей. За последние два года последовательное обновление фитосанитарной службы, развитие инструментов мониторинга и совершенствование организации защитных работ позволили сократить площадь химических обработок с 3,1 млн до 1,8 млн га или на 42%. При этом повреждений сельскохозяйственных культур не допущено.

Проведенные преобразования обеспечили переход от реагирования на массовое распространение вредителей к раннему выявлению угроз, оперативной локализации очагов и превентивному управлению фитосанитарными рисками. Химическая обработка площадей проведена в оптимальные агротехнические сроки в рамках исполнения поручений Правительства по обеспечению фитосанитарной безопасности и защиты сельскохозяйственных угодий.

Одним из ключевых решений стало введение единого комплексного формата закупок, охватывающего весь цикл работ — от поставки средств защиты растений до проведения химических обработок. Такой подход закрепил ответственность за конечный результат за одним исполнителем, повысил качество организации и обеспечил своевременное выполнение мероприятий. Одновременно достигнут значительный экономический эффект. В 2026 году бюджетные расходы сократились почти на 2 млрд теңге или на 25% по сравнению с 2024 годом.

Важным направлением модернизации стала цифровая трансформация отрасли. Министерством сельского хозяйства разработана и внедрена геоинформационная система FITOCENTRE, которая в режиме реального времени обеспечивает мониторинг фитосанитарной обстановки, цифровую фиксацию результатов обследований, контроль очагов распространения вредителей и оперативное принятие решений.

В рамках технического обновления закуплено 103 беспилотных летательных аппарата, применяемых для мониторинга и проведения химических обработок, в том числе в труднодоступной местности. Количество задействованной опрыскивающей техники увеличено с 427 до 556 единиц, что позволило значительно повысить оперативность проведения защитных мероприятий.

По итогам принятых мер очаги распространения вредителей выявляются и локализуются на ранних стадиях, что позволяет реализовать защитные действия более адресно, снижать затраты и повышать эффективность использования государственных ресурсов.

Работа по дальнейшему укреплению фитосанитарной безопасности продолжается. В настоящее время фитосанитарная обстановка на приграничных территориях остается стабильной. Случаев миграции стадных саранчовых вредителей не зарегистрировано. Вся необходимая техника сосредоточена на приграничных территориях и находится в постоянной готовности к оперативному проведению защитных мероприятий.

Министерство сельского хозяйства осуществляет непрерывный мониторинг фитосанитарной обстановки и держит ситуацию на особом контроле.

Ранее в Минсельхозе РК сообщали, что с 2024 года площадь химобработки против саранчи сократилась на 900 тысяч гектаров.