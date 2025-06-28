Казахстан завершил эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока

25 июня посольства Казахстана в Израиле и Египте организовали эвакуацию 37 человек, в том числе 13 граждан Кыргызстана и России.

— 26 июня эта группа благополучно вернулась в Казахстан рейсом авиакомпании «SCAT» по маршруту Каир — Шымкент. На сегодняшний день общее число эвакуированных из Израиля составило 103 человека. Из Ирана, при содействии посольств РК в Тегеране, Ашхабаде, Баку и Ереване, с момента эскалации ситуации в регионе успешно эвакуированы 233 гражданина Казахстана. Из них 135 человек выехали через Туркменистан, 25 — через Азербайджан, 73 — через Армению, — сообщили в МИД РК.

Кроме того, в период с 23 по 25 июня, в связи с временным закрытием воздушного пространства, значительное число граждан Казахстана, находившихся в Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах, не смогли своевременно вернуться на Родину. Загранучреждения РК в указанных странах оказали всестороннюю консульско-правовую помощь и иную поддержку в урегулировании возникших вопросов и скорейшем возвращении соотечественников. С 24 по 27 июня при содействии диппредставительств страны из Катара и ОАЭ в Казахстан были возвращены более 1900 граждан.

— Министерство иностранных дел РК выражает искреннюю благодарность властям Ирана, Израиля, Туркменистана, Египта, Азербайджана, Армении, ОАЭ и Катара за оперативную помощь и конструктивное взаимодействие в безопасном выезде казахстанцев, — добавили в ведомстве.

Отмечается, что МИД и посольства Казахстана продолжают круглосуточный мониторинг ситуации в регионе и оказывают необходимую консульскую поддержку гражданам.

Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании вывозят пассажиров из ОАЭ и Катара.