Казахстан запустил онлайн-оформление разрешений на автоперевозки с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном

Казахстан запустил электронный обмен бланками разрешений на международные автомобильные перевозки с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Переход на электронный формат позволит отказаться от бумажных бланков, минимизировать административные барьеры. Теперь оформление и использование разрешений осуществляется в цифровом виде через интегрированные информационные системы сторон.

Получение государственной услуги доступно через elicense.kz в разделе «Транспорт». Для получения электронного разрешения автотранспортное средство должно быть зарегистрировано в Республике Казахстан и иметь допуск к осуществлению международных автомобильных перевозок.

На сегодняшний день Казахстан последовательно расширяет географию цифрового взаимодействия в транспортной сфере. Ранее уже была проведена значительная работа по оцифровке китайских и узбекистанских иностранных бланков разрешений, и запуск электронного обмена с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном является важным этапом на пути к полной цифровой трансформации отрасли.

Министерство продолжит работу по масштабированию данного подхода и подключению новых стран-партнеров.

В связи с переходом на электронный формат Министерство транспорта предупреждает о недопустимости приобретения бланков разрешений через третьих лиц.

Все сведения о выданных электронных разрешениях, включая данные перевозчика и транспортного средства (государственный регистрационный номер), в автоматическом режиме передаются в информационные системы Азербайджана, Турции и Кыргызстана.

Таким образом, при использовании разрешения, оформленного с нарушением (в том числе приобретенного у третьих лиц), выявляется несоответствие данных. Это может повлечь отказ во въезде на территорию указанных государств, а также иные меры ответственности.

Министерство призывает перевозчиков осуществлять получение разрешений исключительно через официальные государственные сервисы и строго соблюдать установленный порядок.

