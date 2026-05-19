Новые правила перевозки грузов с температурным режимом установили в Казахстане

С 10 мая в Казахстане действует новый стандарт по перевозке продукции, требующей строгого температурного режима, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По поручению Президента РК в стране утвердили новый стандарт для перевозки термочувствительных грузов. Речь идет о доставке продукции, которая требует строгого соблюдения температурного режима на всех этапах транспортировки, включая промежуточную перегрузку и хранение.

Новый стандарт устанавливает требования к перевозке термочувствительных грузов наземным транспортом. В их числе пищевые продукты и другая продукция, для которой важно поддерживать стабильную температуру во время доставки. Документ охватывает весь процесс перевозки: приемку груза, транспортировку, хранение, промежуточную перегрузку и мониторинг температуры.

Также стандарт регулирует взаимодействие между перевозчиками и пользователями услуг рефрижераторной доставки. Ожидается, что что данные меры помогут снизить риски порчи продукции, предотвратить разрыв холодовой цепи и повысить качество логистических услуг. Документ разработан в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года.

Ранее в Казахстане не было единых требований к оказанию непрямых услуг рефрижераторной доставки с промежуточной перегрузкой. Новый стандарт должен повысить надежность перевозок, усилить контроль температурных режимов и укрепить доверие потребителей к сфере рефрижераторной логистики.