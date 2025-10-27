Казахстан занял первое место на турнире по регби в Омане

Турнир проходил в формате группового этапа (пулы) с последующим плей-офф — четвертьфиналами, полуфиналами и финалом. Казахстан выступал в одной группе с командами Кыргызстана, Саудовской Аравии и Катара, где доминировал, а затем уверенно прошел knockout-стадию.

Групповой этап (Day 1, 25 октября):

Казахстан выиграл все три матча в своей группе, заняв первое место и квалифицировавшись в плей-офф как один из лидеров.

Казахстан — Кыргызстан: 44: 0 — полное доминирование, без пропущенных очков.

Казахстан — Саудовская Аравия: 27: 0 — еще одна сухая победа.

Казахстан — Катар: 34: 7 — единственный матч, где соперник набрал очки, но Казахстан полностью контролировал игру.

Плей-офф (Day 2, 26 октября):

Полуфинал: Казахстан — Афганистан: 41: 0 — Казахстан разгромил соперника, не пропустив ни очка, и вышел в финал. (В параллельном полуфинале Индия выиграла у Саудовской Аравии 17:0.)

Финал: Казахстан — Индия: 27: 0 — уверенная победа в решающем матче, где Казахстан не позволил Индии набрать ни одного очка. Этот результат обеспечил титул чемпиона и продвижение в Division 1 Asia Rugby Sevens Series.

Фото: Минтуризма и спорта РК

— Сборная Казахстана показала выдающуюся оборону (всего 7 пропущенных очков за весь турнир) и мощную атаку, не проиграв ни одного матча. Это путь к золотым медалям и историческому возвращению Казахстана в элиту азиатского регби-7, — отметили в ведомстве.

По итогам турнира Казахстан и Индия поднялись в высший дивизион, тогда как Узбекистан и Китайский Тайбэй были понижены в более низкий.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла «золото» юношеских Азиатских игр.