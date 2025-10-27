РУ
    Казахстан занял первое место на турнире по регби в Омане

    Команда Казахстана стала победителем турнира Asia Rugby Emirates Men’s Sevens Trophy 2025 в Омане с участием 15 команд, выиграв все свои матчи без единого поражения в ключевых стадиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Турнир проходил в формате группового этапа (пулы) с последующим плей-офф — четвертьфиналами, полуфиналами и финалом. Казахстан выступал в одной группе с командами Кыргызстана, Саудовской Аравии и Катара, где доминировал, а затем уверенно прошел knockout-стадию.

    Групповой этап (Day 1, 25 октября):

    Казахстан выиграл все три матча в своей группе, заняв первое место и квалифицировавшись в плей-офф как один из лидеров.

    • Казахстан — Кыргызстан: 44: 0 — полное доминирование, без пропущенных очков.
    • Казахстан — Саудовская Аравия: 27: 0 — еще одна сухая победа.
    • Казахстан — Катар: 34: 7 — единственный матч, где соперник набрал очки, но Казахстан полностью контролировал игру.

    Плей-офф (Day 2, 26 октября):

    • Полуфинал: Казахстан — Афганистан: 41: 0 — Казахстан разгромил соперника, не пропустив ни очка, и вышел в финал. (В параллельном полуфинале Индия выиграла у Саудовской Аравии 17:0.)
    • Финал: Казахстан — Индия: 27: 0 — уверенная победа в решающем матче, где Казахстан не позволил Индии набрать ни одного очка. Этот результат обеспечил титул чемпиона и продвижение в Division 1 Asia Rugby Sevens Series.
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    — Сборная Казахстана показала выдающуюся оборону (всего 7 пропущенных очков за весь турнир) и мощную атаку, не проиграв ни одного матча. Это путь к золотым медалям и историческому возвращению Казахстана в элиту азиатского регби-7, — отметили в ведомстве.

    По итогам турнира Казахстан и Индия поднялись в высший дивизион, тогда как Узбекистан и Китайский Тайбэй были понижены в более низкий.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по пляжному волейболу выиграла «золото» юношеских Азиатских игр.

