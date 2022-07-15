15 Июля 2022 19:56

Казахстан закупит 168 тыс. тонн сахара у России с 1 сентября

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По итогам заседания Совета ЕЭК, которое прошло в пятницу в белорусском Витебске принят ряд решений по отдельным вопросам торгово-экономического взаимодействия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Комиссии, члены Совета Евразийской экономической комиссии поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей.

При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в России до 31 августа 2022 года ограничения на такие поставки продлены не будут.

«По итогам консультаций на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. В частности, Минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тыс. тонн до конца года. Не сомневаюсь, что после этих новостей все спекуляции на рынке закончатся», - отметил министр по торговле Комиссии Андрей Слепнев.



