Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстан закупит 168 тыс. тонн сахара у России с 1 сентября
15 Июля 2022 19:56

Казахстан закупит 168 тыс. тонн сахара у России с 1 сентября

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По итогам заседания Совета ЕЭК, которое прошло в пятницу в белорусском Витебске принят ряд решений по отдельным вопросам торгово-экономического взаимодействия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Комиссии, члены Совета Евразийской экономической комиссии поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей.

При этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в России до 31 августа 2022 года ограничения на такие поставки продлены не будут.

«По итогам консультаций на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. В частности, Минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тыс. тонн до конца года. Не сомневаюсь, что после этих новостей все спекуляции на рынке закончатся», - отметил министр по торговле Комиссии Андрей Слепнев.



Новости по теме
Комплексный план по развитию сахарной отрасли разработают в Казахстане
Около 100 тыс. га земли необходимо для 80% потребления собственного сахара
Пытались вывезти еще 11 тонн сахара из Кыргызстана в Казахстан
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Меры по стабилизации цен на продукты питания озвучил глава Минсельхоза
Комплексный план по развитию сахарной отрасли разработают в Казахстане
Около 100 тыс. га земли необходимо для 80% потребления собственного сахара
Мораторий на вывоз лома и отходов черных металлов введут в Кыргызстане
Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана
Пытались вывезти еще 11 тонн сахара из Кыргызстана в Казахстан
Товарооборот России и Казахстана увеличился на 6% за год
Внедрить льготное кредитование приобретения отечественной сельхозтехники поручил Президент
Популярное
1 Нарушения по оказанию медуслуг выявили в Карагандинской области
2 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы
3 Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
4 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
5 Казахстанцам рекомендуют покупать уголь заранее

Лента новостей

Архив